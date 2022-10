Enzo Fernández, comparado con Zinedine Zidane: "Sorprendente"

El entrenador de otra Selección comparó a Enzo Fernández con Zinedine Zidane, el crack de Francia. "Es absolutamente sorprendente", elogiaron al argentino.

El entrenador de otro seleccionado comparó a Enzo Fernández con Zinedine Zidane. El mediocampista de la Selección Argentina tiene una gran primera temporada en Europa, más precisamente en Benfica de Portugal, y ello le valió la convocatoria al equipo dirigido por Lionel Scaloni. De hecho, es muy probable que forme parte de la lista final de 26 rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El DT que llenó de elogios al ex River fue José Peseiro, el estratega de Nigeria que supo dirigir también a Venezuela, entre otros. Entre otras cuestiones, el portugués aseguró que el nivel del volante es "absolutamente sorprendente" y que "sus pases y su visión son semejantes a los de Zidane, que a veces resolvía una acción sólo por cómo hacía la recepción del balón".

En la entrevista con el diario deportivo luso A Bola, el ex DT de dos los gigantes de su país como Porto y Sporting Lisboa se sorprendió en vivo cuando le confirmaron la edad del ex Defensa y Justicia: "¿Enzo tiene 21 años?", preguntó. "¡Oh, es mentira! ¡O es genial!", exclamó finalmente el entrenador de "Las Águilas Verdes" africanas, que no estarán en la máxima cita a disputarse entre el próximo 20 de noviembre y el 18 de diciembre en la capital Doha. José Peseiro, también, a lo largo de su vida dirigió Rapíd Bucarest, Al Wahda, Panathinaikos, Al Hilal, Al Wahda, Al Ahly entre otros

José Peseiro, actual DT de Nigeria.

El gran momento de Enzo Fernández en Benfica

Más allá de que el futbolista lleva menos de tres meses en Europa, el ex River ha mostrado una rápida adaptación en el Viejo Continente: con sólo dos amistosos de pretemporada ya se ganó la titularidad. Y las estadísticas corroboran que transita por un presente sensacional: hasta lo quiere Barcelona para la temporada 2023-2024.

Tras la multimillonaria venta desde el club de Núñez hacia "Las Águilas", el volante interno ya disputó 19 partidos oficiales con 3 goles anotados y 1 asistencia en un conjunto luso que está casi imparable tanto en la Primeira Liga como en la Champions League. Además de los tantos marcados y de algunos pases de lujo, Fernández se mostró muy dinámico e intenso en la presión.

Además, en el puesto de volante interno compite en La Scaloneta por un lugar en la lista final de 26 jugadores principalmente con Alexis Mac Allister, Exequiel "El Tucu" Palacios y Nicolás Domínguez.