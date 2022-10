En la Selección Argentina hay pesimismo por Dybala para el Mundial Qatar 2022: "No llega"

Un compañero de la Selección Argentina fue pesimista con la recuperación de Paulo Dybala para el Mundial de Qatar 2022. "Creo que no llega", pronosticaron.

"Dybala no llega al Mundial", dijo un compañero de la Selección Argentina.

La lesión de Paulo Dybala en el bíceps femoral izquierdo ante Lecce alarmó a la Selección Argentina, a poco más de un mes del arranque del Mundial de Qatar 2022. De hecho, Roma comunicó que la recuperación le demandará entre seis y ocho semanas, por lo que su presencia en la Copa del Mundo es casi imposible.

En este sentido, Cristian "El Cuti" Romero pronosticó que el atacante cordobés de 28 años no llegará a la máxima cita, que se desarrollará en la capital Doha entre el próximo 20 de noviembre y el 18 de diciembre. El zaguero fue muy sincero ante las cámaras de ESPN.

Dybala lesionado: El Cuti Romero vaticinó que "no llega" al Mundial

Apenas terminada la victoria de Tottenham de Inglaterra por 3-2 contra Eintracht Frankfurt de Alemania como local por la fase de Grupos de la Champions League, el ex Belgrano dialogó con la cronista en pleno campo de juego. Allí le preguntaron por su colega y compañero de la Selección Argentina y el central fue pesimista.

Más allá del análisis del encuentro en sí, el ex Atalanta de Italia reconoció: “Estoy triste por ellos (Lionel Messi, Ángel Di María y Dybala), pero más por Paulo, que creo que no llega...". "No hablé con él, pero seguramente debe estar muy mal".

Además, señaló que “es duro" lo que le toca vivir al ex Instituto y lo llenó de elogios, ya que para él "todos saben que es un jugador muy importante futbolísticamente". Incluso, manifestó que "Internamente al grupo le hace muy bien, es una persona muy positiva, le da calidad al juego de Argentina más allá de que no sea titular". "Pero cada vez que le ha tocado marcó la diferencia”, recordó.

Más allá del pronóstico negativo acerca de Dybala, "El Cuti" Romero vaticinó: "´El Fideo´ va a llegar, por lo visto y por lo que he hablado con mis compañeros". "´Leo´ está bien", aclaró sobre el final.

Los lesionados de la Selección Argentina antes del Mundial de Qatar 2022

Entre los jugadores que padecieron molestias musculares durante el último mes aparecieron nada menos que Messi, Di María, Dybala, Nahuel Molina, Marcos Acuña, "El Cuti" Romero, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel "El Tucu" Palacios, Joaquín Correa y Nicolás González.