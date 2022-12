El video de Lionel Messi bancando a Juan Román Riquelme contra Van Gaal

El video del festejo de Lionel Messi a lo Juan Román Riquelme en el segundo gol de la Selección ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 se filtró en las redes sociales.

La Selección se impuso por penales ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y a los pocos minutos del final del encuentro se filtró el video del festejo de Lionel Messi en el segundo gol. Es que la "Pulga" emuló a Juan Román Riquelme con su celebración del Topo Gigio contra Louis Van Gaal y las redes estallaron con ese momento. Hasta ahí, la "Albiceleste" ganaba 2 a 0 y se aseguraba el lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

Los neerlandeses llegaron al empate y complicaron las acciones, pero Emiliano "Dibu" Martínez se vistió de héroe en la tanda de penales atajando dos. De esta manera, el equipo que dirige Lionel Scaloni jugará la siguiente instancia ante Croacia, que dejó en el camino por la misma vía a Brasil. Sin dudas, una de las imágenes que quedará para la historia en esta jornada futbolera en Qatar fue la del diez y su "cara a cara con el DT del elenco europeo. El mejor del mundo aprovechó todo lo que el estratega dijo en contra del ídolo de Boca cuando era jugador y se la devolvió no sólo con un gol, sino con una pose que hizo enloquecer a miles.

El video de Lionel Messi contra Louis Van Gaal emulando a Juan Román Riquelme

La crisis de Riquelme con Van Gaal en Barcelona

Riquelme detalló la parte más fuerte de una charla que mantuvo con el europeo, que le fue frontal y crudo al mismo tiempo. "Me dice: ´Usted es el mejor del mundo cuando tiene la pelota, cuando no tiene la pelota jugamos con uno menos", repasó. "Y yo lo miré... Recién le había dado la mano. No dije nada. Y me dice: ´Mire, a usted lo trajo el Presidente´. Porque allá habían hecho una encuesta y la gente quería que yo llegara a Barcelona", recordó el ídolo del "Xeneize".

"Me dice: ´Mire, acá tenemos un sistema (el 4-3-3) en el cual confío, y usted va a tener que jugar de puntero izquierdo´. ´No tengo problema´, le dije", contó el exfutbolista. "Pero yo tenía que estar quieto ahí y no aguantaba...", reconoció el astro ante Fantino. "Jugamos el segundo o tercer partido y yo me metía atrás del 5, como jugaba siempre. Le ganamos a Racing de Santander 2-1 y le meto los dos pases a (Patrick) Kluivert", rememoró con respecto a sus asistencias al exgoleador neerlandés.