El TAS falló sobre el caso Castillo: Ecuador jugará el Mundial y Chile seguirá eliminado

Se acabó la novela de Byron Castillo en la Selección de Ecuador tras el fuerte fallo final del TAS por lo ocurrido en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 de fútbol.

La novela por Byron Castillo en la Selección de Ecuador, que parecía interminable, llegó a su fin. El TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) emitió un fuerte fallo definitivo durante el martes 8 de noviembre de 2022, aunque el equipo dirigido por Gustavo Alfaro igualmente estará en el inminente Mundial de Qatar. El defensor o mediocampista de 23 años fue uno de los grandes protagonistas en el cierre de las pasadas Eliminatorias sudamericanas.

Luego de que las Federaciones de Perú (FPF) y de Chile (FFCH) reclamaran los puntos tras acusar al futbolista de haber nacido en realidad en Colombia, desde la máxima autoridad disciplinaria desestimaron esta solicitud y determinaron que igualmente "La Tricolor" disputara la Copa del Mundo. Sin embargo, el costo de esta situación lo pagará en el próximo torneo: en las Eliminatorias camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De esta forma, Chile no estará en la Copa del Mundo.

El fallo final del TAS contra Ecuador por Byron Castillo

El comunicado definitivo acerca de esta situación, que tuvo varios capítulos, indicó lo siguiente:

Se le descontarán a Ecuador tres puntos en las próximas Eliminatorias. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) deberá pagarle una multa de 100.000 francos suizos (101.500 dólares) a la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) por haber presentado documentación falsa, ya que efectivamente el jugador nació en Colombia. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) deberá pagarle 10 mil francos suizos (10.160 dólares) a las Federaciones de Chile y de Perú.

Alfaro, el DT argentino que devolvió a Ecuador a un Mundial.

El fallo final completo del TAS contra Ecuador por Byron Castillo

"Una vez finalizada la audiencia, la Formación Arbitral deliberó y resolvió de forma unánime lo siguiente:

- La FEF no violó el Artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA, ya que el Jugador era elegible para participar en la fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA 2022. En vista de que la nacionalidad de un jugador para jugar por una federación nacional se determina por la legislación nacional, el futbolista era elegible para jugar por la selección nacional de Ecuador ya que las autoridades ecuatorianas reconocieron que éste era nacional ecuatoriano.

- La FEF violó el Artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA por la utilización de un documento que contenía información falsa. Para casos de falsificación, la FIFA no se refiere a la ley nacional. En consecuencia, para la FIFA no es necesaria una decisión de las autoridades judiciales ecuatorianas respecto a la falsificación del pasaporte del Jugador para establecer que el documento es falso, conforme al Artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA. En el presente caso, si bien es cierto que el pasaporte ecuatoriano del Jugador era auténtico, la información contenida en dicho pasaporte era falsa. En concreto, la Formación Arbitral llegó al convencimiento que el lugar y la fecha de nacimiento del Jugador en el pasaporte del Jugador eran incorrectas ya que el Jugador nació en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995. En consecuencia, la Formación Arbitral considera que la FEF es responsable por un acto de falsificación conforme al Artículo 21, párrafo 2 del Código Disciplinario de la FIFA, incluso si la FEF no fue la autora del documento falsificado, sino que simplemente lo utilizó.

El fallo final del TAS contra Ecuador por Byron Castillo.

- La sanción apropiada por la referida violación es una deducción de 3 puntos en la próxima fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA y una multa de 100.000 francos suizos. La Formación Arbitral considera que no se produjo una violación a las reglas de elegibilidad y que existieron una serie de circunstancias atenuantes, entre las cuales, el hecho de que la FEF haya iniciado un procedimiento disciplinario contra el Jugador, que fue paralizado por orden de una autoridad judicial ecuatoriana. La Formación Arbitral determinó que la deducción de 3 puntos no se debía imponer en la fase clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA 2022, sino en la siguiente edición, ya que el Jugador era elegible para disputar la fase clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA 2022 y considerando que dicha competición no fue afectada por la referida violación de la FEF.

Los fundamentos jurídicos del laudo serán notificados a las partes próximamente".

El fallo final del TAS contra Ecuador por Byron Castillo.

Qué pasó con Byron Castillo en Ecuador, Perú y Chile

Las Federaciones de Chile y Perú apelaron el fallo de la FIFA con respecto al futbolista y concurrieron al TAS. Ambas instituciones reclaman la mala inclusión del defensor de Ecuador en los partidos correspondientes a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Con esta decisión, intentaron que el Seleccionado de Alfaro no jugara esta Copa del Mundo, aunque no lo consiguieron.

Según lo que alegó Chile en un principio, el mencionado volante nació en Colombia en 1995, lo cual efectivamente quedó comprobado. Además, Castillo participó en varios encuentros de su combinado nacional, tales como el empate 0 a 0 ante "La Roja" y también la victoria de su equipo ante el conjunto trasandino por 2-0. Si a Ecuador le daban por perdidos los cotejos en los que el defensor participó y a Chile le brindaban los puntos correspondientes, hubiera ocupado su lugar en la máxima cita

El fixture de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022

Grupo A: