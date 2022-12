El Pollo Vignolo defendió a Messi y se cruzó fuerte con otro periodista: "Ya saben"

Sebastián "Pollo" Vignolo se cruzó fuerte con un periodista mexicano por defender a Lionel Messi en medio del Mundial de Qatar 2022.

Sebastián Vignolo tuvo un fuerte cruce con un periodista mexicano en pleno Mundial de Qatar 2022. El argentino aprovechó la ocasión para defender a Lionel Messi, ya que su colega no sólo lo criticó, sino que lo destrozó luego de la eliminación de los "Aztecas" en la Copa del Mundo y a días del partido con Países Bajos. El "Pollo" no se guardó nada y recordó sus palabras para atacarlo sin filtro en vivo en ESPN.

Álvaro Morales es un reconocido hombre de los medios en su país y no es precisamente por su trabajo, sino por generar polémica en sus declaraciones, ya sea contra los rivales o con su misma Selección. En este caso, el principal apuntado por él fue Messi, que convirtió un golazo contra la "Tri", los complicó en el certamen y luego fue figura contra Australia en octavos de final. Esto claramente molestó al mexicano que explotó contra la "Pulga" en sus redes y el conductor de F90 no lo perdonó.

En distintos momentos del Mundial desde su comienzo hasta la actualidad, Morales escribió varias cosas sobre Leo "cargándolo", pero el diez de la "Scaloneta" siempre respondió en la cancha. "Maravilloso hat-trick de Messi contra Australia", fue una de las últimas publicaciones del periodista en contra del mejor del mundo. Claro que, el astro convirtió uno de los goles y el elenco de Lionel Scaloni avanzó a cuartos de final dejando muy atrás lo sucedido en la fase de grupos.

Sebastián Vignolo no se olvidó de su colega y lo fulminó sin dar nombres: "Soy fanático de Messi y en las transmisiones se me sale la cadena porque para mí siempre es el mejor. Por eso me da bronca cuando en el partido con Australia, viendo que Messi nos destrabó en partidos anteriores, leí y saqué fotos de un periodista que habló en un medio mexicano que se burlaba de Messi cuando erró el penal contra Polonia. No hay que criticarlo, Messi es el mejor por más que no salga campeón del mundo", sostuvo el "Pollo" haciendo referencia al "Azteca" que atacó al rosarino.

