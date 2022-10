El Loco Gatti panquequeó con Messi en la Selección Argentina: "Aprendió"

Hugo Orlando "Loco" Gatti opinó sobre Lionel Messi en la Selección Argentina y "panquequeó" por sus dichos en una entrevista brindada hace años en la que destrozó a la "Pulga".

Hugo Orlando Gatti "panquequeó" con sus dichos sobre Lionel Messi. El exarquero de Boca Juniors declaró hace un tiempo que la "Pulga" le parecía un exjugador, pero ahora en una entrevista opinó todo lo contrario en la previa de lo que será la participación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Además, el "Loco" habló de lo que fue su experiencia previa a una Copa del Mundo, cuando se perdió la del 78 por una lesión.

"Lionel Messi me parece un exjugador de fútbol, camina en la cancha, no la quiere, no se muestra", sostuvo Gatti en una nota con El Chiringuito en el año 2013. El tiempo pasó, los títulos con la "Albiceleste" finalmente se le dieron al mejor del mundo y los puntos de vista cambiaron para muchos. El portero que estuvo cerca de disputar el primer certamen mundialista que ganó Argentina de la mano de César Luis Menotti fue uno de ellos y lo expresó en diálogo con Radio con vos.

"No fui crítico de Messi. Se fue del Barcelona, vino acá y se transformó. Aprendió nuevamente a ser argentino. Me gusta ver a este Messi que estoy viendo, que futbolísticamente no es el que se vio en España, porque ahí se respeta. Ahora está jugando en Francia que cuesta un poco más porque lo marcan en serio y lo respetan pero si le tienen que pegar le pegan. Si dije que había sido un exjugador fue porque por ahí lo vi que parecía un exjugador y no el mejor del mundo", soltó Gatti.

Por otro lado, sobre el entusiasmo que genera la Selección Argentina, agregó: "El jugador argentino es el que más respeto y más miedo le meten. El periodismo lo agranda, Argentina ganó una Copa América pero el fútbol de acá está cada vez más bajo. Lo más alto es Brasil y Argentina. Hay que tener fe y alegría pero no exagerar. No es fácil el Mundial. Argentina está bastante bien porque el jugador argentino después de los brasileros son los mejores".

La lesión que sufrió el "Loco" Gatti antes del Mundial de Argentina 1978

"Me rompí la rodilla dos meses antes, en un Boca vs. River en cancha de Boca. Lo recuerdo y hasta el día de hoy no puedo caminar. Quedás mal para tu vida, mentalmente siempre lo superé bien pero después que me rompí no fue el mismo. Igualmente, Argentina salió campeón con el 'Pato' Fillol que lo hizo muy bien, así que todo bien. Lo que más lamento es no haber podido estar por César, porque se jugó la vida conmigo porque era el único titular de la lista de 40", reveló el ex arquero.

Por otro lado, con respecto a las lesiones de los jugadores como Ángel Di María y Paulo Dybala a poco del Mundial de Qatar 2022, Hugo Gatti sostuvo: "Yo podría haber jugado el Mundial en una pierna. De esa lesión jugué 11 años más al fútbol. Pero hay lesiones que no, yo escucho hablar de los desgarros de un centímetro, un metro... y hay que estar desgarrado para poder hablar, ni los doctores saben. Un jugador que está desgarrado no puede jugar, juegan con miedo. Son 21 días. Cuando escucho hablar de los desgarros me río".