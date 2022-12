El fuerte cruce de Scaloni con los periodistas: "No sé si jugamos para Argentina o para Holanda"

El entrenador argentino no pudo ocultar su enojo por los trascendidos sobre el estado físico de De Paul y Di Maria. Antes de contestar preguntas, le cuestionó a los reporteros dónde obtuvieron la información.

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, se mostró molesto con los periodistas luego de la conferencia de prensa en la que se refirió al estado físico de Rodrigo De Paul y Ángel Di María. El entrenador le cuestionó a los reporteros las preguntas sobre los trascendidos y les cuestionó de dónde obtuvieron la información. Argentina enfrenta este viernes a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

En este marco, el entrenador tuvo un cruce con un periodista que le consultó sobre el estado físico de De Paul y lo enfrentó: "¿Por qué lo preguntas? Si vos decís quién te lo dijo yo te explico. El entrenamiento fue a puerta cerradas. No sé si jugamos para Argentina u Holanda. Eso es algo que tenemos que aprender o mejorar".

Luego procedió a responderle sobre el jugador mediocampista: “Él entrenó ayer la mitad del entrenamiento, como la mitad del plantel. Hoy lo vamos a evaluar. Tanto él como Ángel o el que salga a la cancha deberá hacerlo de la mejor manera”. Según trascendió, De Paul no completó la última práctica por una molestia muscular; mientras que Di María no disputó el juego anterior ante Australia debido a una sobrecarga sufrida ante Polonia en la última fecha de la fase de grupos.

Pero no terminó ahí el cruce y siguió cuestionando las preguntas de los periodistas: “¿Quién te dijo que Di María hizo el entrenamiento a la par? Es lo mismo. Fue la mitad. Hoy decidiremos lo mejor. Es un jugador importante”.

“Cambiamos cuando alguno de los extremos no está bien. No tenemos extremos puros y buscamos alternativas. Dependerá de cómo estén De Paul y Di María. Pero será como siempre, con tres volantes y dos delanteros”, insistió.

En este sentido, explicó que no está "enojado", pero cuestionó: "Sí un jugador no entrena, cuál es la necesidad de informarlo al instante". Y enfatizó: "No entiendo la necesidad de crear una alarma. No me interesa eso, y el rival está atento a esto”.

“Tu trabajo no es saber lo que pasa en un entrenamiento a puertas cerradas. No se tiene que filtrar lo que pase. Ha pasado un montón de veces. La mitad de las preguntas fue de eso y lo importante es el partido, no quién esté. Nosotros vamos con un equipo que quiere dar todo. Con o sin ellos. pero si el entrenamiento es a puertas cerradas no se tiene que saber nada”, lanzó.

Scaloni sobre De Paul y Di María: "No me atrevería a decir si estarán o no"

Previamente, el director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, mostró reserva con el estado físico de Rodrigo De Paul y Ángel Di María, cuyas disponibilidades no quiso confirmar de cara al partido ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Reafirmó que "los jugadores que salgan a la cancha tienen que estar en las mejores condiciones por el bien del equipo".

El entrenador admitió que no se atrevía a confirmar sus respectivas participaciones con un entrenamiento por delante, que será cumplido esta tarde en la Universidad de Qatar. "Veremos cómo están todos; hoy tomaremos la decisión en base a eso y a cómo queremos plantear el partido. No me atrevería a decir si (un jugador) está o no", respondió incómodo en la conferencia de prensa anterior al cruce con los neerlandeses.

Scaloni dejó entrever su molestia por las informaciones que trascendieron acerca del mediocampista de Atlético de Madrid, quien trabajó con cuidados especiales en la práctica del miércoles. "En principio, el entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas; me resulta extraño que pregunten cómo está Rodrigo. No sé de dónde salen esas informaciones", sostuvo.

"Siempre después de un partido hay jugadores que se entrenan aparte o que lo hacen mitad de entrenamiento, siempre -remarcó-. Esperaremos al trabajo de hoy para tomar una decisión".