El dolor del arquero de Chile por no estar en el Mundial: "Culpables"

El arquero de la Selección de Chile mostró su enojo y su dolor por no estar en Qatar. ]"Podíamos ir, teníamos gente con nivel para estar ahí", dijo.

El Mundial de Qatar 2022 ya está hace un tiempo en movimiento y hay varias selecciones que luchan por llegar lejos. Varias selecciones sudamericanas, como Uruguay, Argentina y Ecuador son algunas de las que compiten para pasar de ronda. Sin embargo, hay otras que no llegaron como es el caso de Chile. La Selección trasandina volvió a quedarse afuera de una Copa del mundo y, ahora, el arquero Claudio Bravo puso el grito en el cielo: "Podíamos ir, teníamos gente con nivel".

El arquero lanzó una fuerte crítica a sus propios jugadores y a sus compañeros. En una rueda de prensa, Bravo aseguró: "Podíamos ir, teníamos gente con nivel para estar ahí... Veo selecciones que están bajo nuestro nivel, pero todos somos culpables de no estar por esos lados". En este mismo sentido, añadió: "El otro día fui a Polonia, hablé con la prensa y quedé con sabor amargo de no darla en Catar, en el Mundial". Por otro lado, reveló que tuvo una charla con Eduardo Berizzo: "Me vine con una grata impresión de Berizzo. Trabajamos muy fuerte, pero en realidad en las selecciones no hay tiempo para desarrollar un trabajo diario".

La FIFA confirmó que Chile no jugará el Mundial de Qatar 2022 y estallaron los memes. Finalmente, la entidad que rige el fútbol a nivel mundial rechazó el pedido del Seleccionado trasandino para que Ecuador no lo juegue por la supuesta mala inclusión de Byron Castillo y la "Roja" se perderá el torneo internacional. Cabe destacar, que no es la primera vez que le niegan la posibilidad de disputar el certamen por este motivo.

La Cámara de Apelaciones de la mencionada Federación fue quien tomó la decisión de denegarle a Chile la chance de estar en la Copa del Mundo que comenzará el próximo mes de noviembre en el país asiático. La última vez que se hizo un reclamo similar fue el pasado mes de junio, pero la Comisión Disciplinaria de la FIFA no lo dudó. Si bien hubo apelación por parte de la selección chilena, lejos quedaron de conformar el Grupo A que los ecuatorianos compartirán con Qatar, Países Bajos y Senegal.