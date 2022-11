El anuncio de Chapu Martínez, el de Traeme la Copa Messi, para el Mundial

Chapu Martínez, el protagonista del famoso video de "traeme la Copa, Messi", hizo un anuncio que a muchos fanáticos de la Selección Argentina no les gustará de cara al Mundial de Qatar 2022.

Martín "El Chapu" Martínez hizo un anuncio a través de las redes sociales que no les gustará a muchos fanáticos de la Selección Argentina de fútbol, a apenas tres semanas del debut en el Mundial de Qatar 2022. El protagonista del famoso video de "Traeme la Copa, Messi" que se hizo viral en la previa a la edición de Rusia 2018 reapareció con todo en Instagram (@chapumartinez), donde su perfil oficial tiene más de un millón de seguidores.

A través de algunas historias en videos y de publicaciones también, el joven músico comunicó que ya consiguió las entradas para presenciar el primer partido de La Scaloneta en la máxima cita, que se desarrollará en la capital Doha entre el próximo 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Sí, El Chapu Martínez tiene los tickets para ir a ver Argentina vs. Arabia Saudita al Estadio Lusail el 22 de noviembre, aunque también existe un detalle no menor: aún no sacó los pasajes aéreos para viajar desde su país natal hacia el territorio asiático.

Mediante su perfil de Instagram, el youtuber que se hizo famoso en la previa a la edición de Rusia 2018 reapareció con todo y desafió a aquellos compatriotas futboleros que lo tildan de "mufa" porque "La Albiceleste" no pudo ser campeona en los torneos en los que él fue a alentarla. De hecho, el joven no estuvo en el título de la Copa América 2021 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, ganada a Brasil en su casa, porque en esa época regían los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus. En las redes, algunos lo acusan de darle "mala suerte" al elenco nacional.

En una de las stories publicadas por el artista, explicó paso a paso cómo compró los boletos para asistir a Argentina vs. Arabia Saudita y adjuntó las capturas de pantalla para demostrarlo. "Tus entradas han sido enviadas", se puede observar, entre otras cuestiones. "Ahora que salga el pasaje LPM (la puta madre)", escribió el protagonista, a la vez que mencionó a la cuenta oficial de la organización del certamen y adjuntó la bandera del país anfitrión. No descarta ir a apoyar al Seleccionado en alguno de los dos juegos posteriores en el Grupo C: ante México y Polonia.

En la aplicación en la que eliminó del feed todos sus posteos del pasado, Chapu Martínez ahora subió nuevamente el viejo video de "Traeme la Copa, Messi" de la antesala a Rusia y redactó: "No será un adiós sino un hasta luego...". En aquel entonces, su filmación se hizo tan viral que la gente en la calle se sorprendía, le pedía autógrafos, lo agredía llamándolo "Teletubbie" y otras personas lo elogiaban. Tal fue el furor que hasta llegó a conocer al propio "Leo" en diciembre de 2018.