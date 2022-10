Dennis Bergkamp: la leyenda con miedo a volar que eliminó a Argentina del Mundial de Francia 1998

Dennis Bergkamp fue un histórico delantero nacido en Países Bajos que sufrió en varias ocasiones su miedo a volar y en el Mundial de Francia 1998 eliminó a la Selección Argentina con un gol en el último minuto.

Dennis Bergkamp es uno de los grandes goleadores del fútbol de Europa que quedó en la historia por varios momentos que marcaron su carrera. Una tragedia golpeó muy de cerca al exjugador de Países Bajos, originó su miedo a volar y cambió su vida para siempre. En su segunda participación en un Mundial eliminó a la Selección Argentina con un gol en el último minuto y tuvo un recorrido lleno de éxitos en los clubes donde jugó. Sin embargo, cuando le tocó viajar para disputar partidos a nivel internacional no lo hizo como sus compañeros.

Un avión que trasladaba a 187 tripulantes en junio de 1989, entre los que había 15 deportistas neerlandeses y un técnico, chocó en Surinam durante su aterrizaje y fallecieron 176 personas. Una de ellas fue Lloyd Doesburg, arquero y amigo inseparable de Bergkamp. Su muerte a causa del impacto violento ocurrido fue un terrible golpe para el hombre que por aquel entonces se desempeñaba en el Ajax. Claro que, su terror a los vuelos nació en ese trágico momento pero creció tiempo después.

Es que no fue la única vez que sintió esa sensación que poco más tarde le impediría emprender un viaje de esas características. En 1993 recibió el Balón de Plata y llegaba al Mundial de Estados Unidos como una de las grandes estrellas del fútbol. Bergkamp se encontraba en el aeropuerto de Ámsterdam junto a sus compañeros y una amenaza de bomba -falsa- alertó a todos los presentes, por lo que las cosas no comenzaron bien. Horas después iniciaron la travesía pero no fue el que esperaban.

El avión entró en una bolsa de aire que provocó que se produzca una caída libre por varios segundos y la vida de todo el plantel estuvo en riesgo. El recuerdo de su amigo y lo vivido arriba de dicho transporte fueron motivos suficientes para que el futbolista tome una determinante decisión. A partir de 1995, evitó los viajes en dicho móvil y en su llegada al Arsenal firmó un contrato que contenía una cláusula referida a este tema. Por tal motivo, el atacante comenzó a viajar en auto días antes de cada compromiso para luego unirse al resto del plantel.

Su gol a la Selección Argentina en el Mundial de Francia 1998

Si bien Dennis Bergkamp convirtió 309 goles a lo largo de su carrera y muchos de ellos se destacaron, hubo uno que quedó marcado en el recuerdo porque lo hizo contra Argentina en un Mundial. En Francia 1998, la "Albiceleste" empataba 1 a 1 con Países Bajos por los tantos de Patrick Kluivert y Claudio "Piojo" López y el partido se encaminaba al famoso "Gol de Oro". Sin embargo, esto no se dio porque Bergkamp apareció en el minuto 89, le ganó a Roberto Ayala en defensa y definió ante la salida de Carlos "Lechuga" Roa para marcar el 2 a 1. La expulsión de Ariel Ortega un minuto antes de la jugada fue otro de los hechos inolvidables de este cruce.

El seleccionado neerlandés siguió su camino tras avanzar a semifinales y se vio las caras con Brasil. La "Verdeamarela" sí lo llevó al alargue, pero el cotejo se definió por penales y los sudamericanos pasaron a la gran final. Para colmo, en el encuentro por el tercer puesto cayeron ante Croacia por 2 a 1 y quedaron en el cuarto lugar de aquella Copa del Mundo en la que el histórico delantero jugó los 7 partidos, marcó 3 goles y brindó 3 asistencias.