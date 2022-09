Chile sin Mundial: la FIFA confirmó que lo jugará Ecuador

A través del Comité de Apelaciones, la FIFA confirmó que Chile no jugará el Mundial Qatar 2022.

La FIFA confirmó que Chile no jugará el Mundial de Qatar 2022. A través del Comité de Apelaciones de la mencionada federación, el Seleccionado trasandino no estará en la Copa del Mundo y Ecuador conformará el Grupo A con el local, Países Bajos y Senegal a partir del 20 de noviembre. La última vez que se hizo un reclamo similar fue el pasado mes de junio, pero en esa ocasión la Comisión Disciplinaria de la FIFA no lo dudó.

Este viernes 16 de septiembre sucedió algo similar, y la "Roja" se perderá la oportunidad de disputar el certamen internacional. Es que el reclamo por la supuesta mala inclusión del futbolista Byron Castillo no tuvo efecto alguno y la decisión fue firme. Cabe destacar, que no habrá otra instancia para que Chile haga el descargo correspondiente y a los dirigidos por Gustavo Alfaro nadie les quitará el lugar.

El comunicado por parte de la FIFA

"Se desestiman los recursos interpuestos por la Asociación Chilena de Fútbol y la Federación Peruana de Fútbol contra la sentencia dictada por el Comité de Disciplina el 10 de junio de 2022. En consecuencia, se confirma dicha decisión en su totalidad", sostiene el comunicado en su primer punto destacado.

Por otro lado, agregaron: "Los costos y gastos de estos procedimientos correrán a cargo tanto de la Asociación Chilena de Fútbol y la Federación Peruana de Fútbol. El monto se compensa contra el recurso respectivo, se percibe pagado". De esta manera, y ya completamente oficial, Chile se quedará sin Mundial y el elenco ecuatoriano, dirigido por Gustavo Alfaro, será quien dispute la Copa del Mundo en Qatar.

Mundial Qatar 2022: Chile presentó su camiseta para jugar amistosos y estallaron los memes

El mismo día que se conocieron las camisetas de diversas selecciones que jugarán en el Mundial de Qatar 2022, la Selección de Chile también reveló su nueva indumentaria suplente para los amistosos que jugará en el transcurso del año y, principalmente, en la Fecha FIFA de septiembre. Sin embargo, más allá de la presentación de la vestimenta, también se viralizaron varias cargadas a raíz de que no estarán en la próxima Copa del Mundo, ya que no clasificaron al torneo que se llevará adelante en Oriente Medio.

La camiseta fue revelada por Adidas y está apuntada para los próximos amistosos. La indumentaria, presentada por Ben Brereton Díaz, debutará en cancha el próximo 23 de septiembre cuando el conjunto trasandino enfrente a Marruecos y a Qatar, ambas selecciones que jugarán la Copa del Mundo. Según se conoció, el símbolo de los colores tiene que ver con la cordillera de los Andes y, además, resaltando los colores de la bandera chilena con la frase de “La Roja de Todos” bajo el cuello en la parte trasera.