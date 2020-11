Por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Argentina de Lionel Scaloni no pudo mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. El empate por 1-1 ante Paraguay, en la Bombonera, dejó un sabor amargo por los problemas para imponerse de local. Y ahora, como si esto fuera poco, la victoria de Brasil lo hace caer a la segunda posición.

Este viernes, en el Morumbí de San Pablo, el seleccionado carioca sufrió la pérdida de sus grandes figuras pero logró superar por la mínima a Venezuela (1-0). Sin Neymar Junior, su gran figura, que sufrió un desgarro muscular en París Saint-Germain y a pesar de ser convocado, fue desafectado en las últimas horas, parece que la alegría no es totalmente brasileña.

Aún así, con gol del delantero del Liverpool, Roberto Firmino, triunfó en casa y se subió a lo más alto de la tabla en la competencia internacional. De esta manera, los dirigidos por Tite tienen un puntaje perfecto luego de tres fechas disputadas: triunfos vs. Bolivia (5-0), Perú (4-2) y Venezuela (1-0). El próximo martes 17 de noviembre, desde las 20 hs, visitará a Uruguay en Montevideo buscando mantener el invicto.

Así fue el gol de la victoria:

Con tres partidos disputados y tres victorias conseguidas, Brasil suma 9 puntos y es el único puntero. Además marcó 10 goles y solo le convirtieron dos. Por debajo, en la segunda posición, aparece la Argentina de Scaloni con 7 puntos producto de dos victorias y un empate mientras que el tercer lugar se lo reparten entre Ecuador y Uruguay, ambos con 6 unidades.

Por su parte, tras las victorias ante Ecuador y Bolivia y la igualdad vs. Paraguay, el equipo que comanda Lionel Messi deberá ganarle a Perú, el próximo martes, desde las 21.30 hs, en Lima para seguir soñando con pelear mano a mano el liderato. Si bien el once de Scaloni no logró brillar en casa, mostró buenos niveles de visitante durante la primera fecha y se ilusiona con mejorar la imagen mostrada durante el jueves.