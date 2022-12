Messi, sobre la victoria ante Países Bajos en el Mundial: "No bajamos los brazos"

Lionel Messi habló de la victoria de la Selección ante Países Bajos por penales y contó cómo vivió el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 con el que la "Albiceleste" se metió en la semifinal.

Lionel Messi habló luego de la victoria por penales de la Selección ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Lusail. El mejor del mundo analizó el encuentro en el que los dirigidos por Lionel Scaloni avanzaron de ronda y no se guardó nada. Leo, fundamental en el equipo para lograr este resultado, no dudó en contar lo que sintió en dicho cotejo en el que la "Scaloneta" se aseguró el séptimo partido en la Copa del Mundo y buscará un lugar en la final.

"No era para ir a alargue ni a penales", comenzó el astro rosarino haciendo referencia al mal desempeño del árbitro español Antonio Mateu Lahoz y fue bastante picante. Es que, al margen de cómo terminó el duelo, el colegiado tuvo una muy mala actuación en los 120 minutos por la cantidad de amarillas -innecesarias- que sacó. Sin dudas, llamó la atención pero, el fútbol fue justo y el combinado nacional se metió en semis de la mano de su estrella que habló en la cancha y después del triunfo.

"Sufrimos demasiado por cómo se dio todo, pero son los cuartos de final de un Mundial", afirmó el ídolo en diálogo con TyC Sports luego de la clasificación lograda con un Emiliano "Dibu" Martínez encendido en la tanda de los penales. Además, el hombre del PSG agregó que Lahoz no estuvo a la altura de un partido de dichas características. No quiero hablar del árbitro porque no podés ser sincero, porque te sancionan. No se puede poner un árbitro así en este tipo de partidos".

Por otro lado, Messi habló del tiempo agregado por el árbitro sobre el final del encuentro en el que Países Bajos llegó a la igualdad: "No sólo por los 10 minutos que adicionó sino en las chiquitas, parecía que quería que lo empaten". Es que Wout Weghorst aprovechó una ingeniosa jugada de los europeos para definir, igualar las acciones y llevar el partido al alargue que luego culminaría con los tiros desde los doce pasos.

La crítica a Van Gaal y lo que se viene para la Selección en el Mundial de Qatar 2022

El mejor del mundo cruzó con todo a Louis Van Gaal una vez culminado el partido y cuestionó duramente su manera de dirigir: "Van Gaal dice que juega al fútbol y se la pasaron tirando pelotazos durante los últimos 10 minutos". Por otro lado, también destacó el buen trabajo de la "Albiceleste" en el campo de juego: "El equipo nunca bajó los brazos y la semifinal del martes ante Croacia, será un partido dificilísimo. Es un seleccionado durísimo, viene de ser subcampeón en el Mundial pasado, dejaron en el camino a Brasil. No son fáciles".