Conmoción en River por el anuncio de la FIFA para el Mundial 2030 en Argentina

Conmoción en River por el anuncio de la FIFA sobre el Mundial 2030.

Este miércoles 11 de diciembre del 2024 tuvo lugar el anuncio en el que se confirmó que Argentina será una de las sedes del Mundial 2030 junto a Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. Los mencionados países sudamericanos tendrán a cargo sólo los primeros partidos de la competencia y luego continuará en Europa. Lo que ya está definido son las sedes en las que se jugarán en Sudamérica.

Por supuesto, los recintos donde algunos de los clubes grandes de nuestro país juegan como locales se perfilaban para albergar los partidos, pero finalmente el Estadio Monumental de River Plate será el sitio en Buenos Aires. Por otro lado, el Centenario de Montevideo será la sede en Uruguay y el Domínguez Dibb de Asunción, en Paraguay.

Por supuesto, el resto de los detalles se conocerán con el correr del tiempo, pero ya se sabe que Argentina será una de las sedes y Claudio "Chiqui" Tapia comunicó feliz la noticia en el Congreso Extraordinario de la FIFA, donde a su vez se adelantó que Arabia Saudita organizará la Copa del Mundo del 2034. Si bien el esquema será extraño en cuanto a la disputa del certamen, al menos la "Albiceleste" podrá tener un encuentro en casa por el momento.

Oficial: el Monumental de River será la sede de Argentina en el Mundial 2030.

¿Dónde se juega el Mundial 2030 y cómo?

Finalmente, Sudamérica sólo será la sede de los partidos inaugurales. A diferencia del máximo sueño inicial, que era albergar la competición completa en esta parte del planeta, la FIFA le comunicó a la Conmebol que apenas le corresponderán los primeros encuentros, con Argentina, Uruguay y Paraguay como locales.

A través de una extensa conferencia de prensa conjunta, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y su par de la Conmebol, Domínguez, fueron los principales encargados de explicar los motivos por los que la Copa del Mundo se mudará a Europa y a África para las instancias posteriores. De hecho, España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones del resto de los juegos y de la final.

Durante el diálogo con los medios en octubre del 2023, Tapia argumentó que "era imposible conseguir los votos, el presupuesto, para que Sudamérica organizara todo el Mundial". Al mismo tiempo, destacó que "fue una gran noticia conseguir estos partidos sin invertir nada, porque la infraestructura ya está". De hecho, Domínguez agregó que organizar un evento de este calibre "requiere muchísima inversión" y profundizó: "Hubiéramos estado imposibilitados de tener todo aquí. Se jugará en Argentina, Uruguay y Paraguay en los partidos inaugurales y después se mudará a Europa, donde se jugarán los otros partidos y la final".

En este sentido, Domínguez prefirió rescatar el costado positivo y presentó: "Vamos a anunciar algo que se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA, que es un momento y un hecho histórico. Quiero felicitar a los presentes miembros del Consejo de la Conmebol y de la FIFA por este excelente trabajo hecho". Incluso, remarcó: "Esta ardua gestión que se hizo hace tiempo, que no se originó con nosotros y tuvo pioneros que uno no puede no recordarlos". Con relación al homenaje al primer torneo de este tipo, que fue allá por 1930 en Uruguay, el guaraní señaló que "un Mundial de 100 años no podría, no debía no recordar y no estar a la altura de las circunstancias. Y así lo entendieron desde la FIFA".

Argentina, Uruguay y Paraguay abrirán de local el Mundial 2030

El presidente de la Conmebol, Domínguez, anunció que los partidos inaugurales se llevarán a cabo en Argentina, Paraguay y Uruguay. Además, el torneo llevará un nombre acorde a la historia de este certamen. Claro que aún no está confirmado cómo será el resto del campeonato del mundo que se jugará cuatro años después del que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, pero el dirigente brindó una conferencia de prensa sobre esta cuestión junto a sus pares de cada país.

"Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario", escribió el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre el campeonato del mundo. Por otro lado, la AFA confirmó por medio de su cuenta de Twitter que la "Albiceleste" jugará el primer partido.