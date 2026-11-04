Muerte de Jesús de Miguel: arrancó la investigación sobre el arquero Jesús Owono

Comienza la investigación por la muerte de Jesús de Miguel: qué puede pasar con el arquero Jesús Owono.

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, derivó en la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional de España para esclarecer las circunstancias del choque con el arquero Jesús Owono que terminó con su vida. El futbolista de 30 años falleció este martes luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio, horas después del partido del lunes frente al Andorra correspondiente a la segunda división.

{{{htmlAmp}}}

La intervención policial, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), responde al procedimiento habitual ante cualquier fallecimiento cuya causa no es natural: este tipo de situaciones, conocidas como muertes judiciales, requieren la apertura de oficio de una investigación, independientemente de que se trate de un accidente o de otro episodio. Por otra parte, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional confirmó al diario El País que el caso ya se encuentra bajo análisis.

Investigan la muerte del futbolista Jesús de Miguel: cómo será la causa

El incidente ocurrió sobre el final del encuentro, cuando Owono protagonizó una acción que terminó con un impacto sobre De Miguel mientras disputaban la pelota, por la que el árbitro le mostró la tarjeta roja directa. Ante la gravedad de lo sucedido, el encuentro fue interrumpido y posteriormente suspendido. El delantero perdió el pulso sobre el terreno de juego, aunque los profesionales sanitarios lograron reanimarlo durante su traslado en ambulancia.

La situación también abrió dos caminos para determinar las eventuales responsabilidades del guardameta, uno deportivo y otro judicial. En el primero, el comité disciplinario deberá analizar el informe arbitral y las imágenes de la jugada, y se especula con que reciba la sanción máxima contemplada para este tipo de infracciones: 12 partidos de suspensión.

En el acta, el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández detalló que el arquero fue expulsado por impactar con la pierna en alto sobre un adversario, utilizando fuerza excesiva mientras la pelota estaba en disputa. Ese último punto será relevante para el análisis disciplinario y también para determinar si existen elementos que justifiquen una eventual responsabilidad penal.

La Policía Nacional investiga las circunstancias que derivaron en la muerte de Jesús De Miguel.

En el plano judicial, los investigadores deberán elaborar un informe que será remitido al Juzgado de guardia número dos de Santa Cruz de Tenerife. Para avanzar con las actuaciones, analizarán las grabaciones de las cámaras del estadio y tomarán declaración tanto al arquero como a los integrantes del equipo médico que asistieron a De Miguel. La fiscalía, sin embargo, considera poco probable que el episodio derive en un proceso penal.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, sostuvo que resulta muy difícil que se abra una causa criminal porque el impacto ocurrió durante una acción propia del juego. En ese sentido, recordó que la doctrina del Tribunal Supremo español establece que las lesiones producidas en el ámbito deportivo, en principio, no son punibles, salvo que exista una agresión ajena al desarrollo de la competencia.

El caso también reavivó el recuerdo de un antecedente ocurrido en el fútbol español. En diciembre de 1986, el arquero del Málaga José Antonio Gallardo sufrió un fuerte impacto en la cabeza durante un partido frente al Celta de Vigo tras chocar con el delantero Baltazar. Aunque recibió atención médica y regresó a Málaga, falleció tres semanas después por una hemorragia cerebral. Aquel episodio tampoco derivó en un proceso judicial contra el futbolista involucrado.

El presente del Tenerife y el FC Andorra tras el fallecimiento de De Miguel

Desde el Andorra manifestaron su profundo pesar por lo ocurrido y aseguraron que el futbolista no tuvo intención de lastimar a su rival. El presidente de la institución, Ferran Vilaseca, reconoció que el episodio generó un fuerte impacto emocional en el plantel, el cuerpo técnico y todos los integrantes del club. Owono, por su parte, quedó profundamente afectado y decidió cerrar sus redes sociales después de recibir numerosos mensajes de odio tras el comunicado que publicó.

Mientras avanzan las actuaciones, el Tenerife solicitó el aplazamiento de sus próximos compromisos, mientras que el Andorra pidió suspender su siguiente encuentro. La decisión de dar por terminado el partido del lunes fue tomada después de que los protagonistas y los cuerpos técnicos manifestaran que no estaban en condiciones anímicas de continuar jugando.

El triste comunicado de Owono tras la muerte de Jesús de Miguel en España

Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado.

Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían.

Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús».