Allegri, entrenador del AC Milan, lleva la antorcha olímpica mientras crece polémica

FOTO DE ARCHIVO: Nevadas en Livigno antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026

‍Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, se unió el miércoles a los portadores de ‍la antorcha de los ⁠Juegos Olímpicos de Invierno, en medio de una polémica por la exclusión de exatletas que ha provocado la intervención del gobierno.

La antorcha está recorriendo las 110 provincias italianas antes del comienzo de los Juegos de Milán-Cortina, previstos del 6 al 22 de febrero.

Allegri caminó con otros voluntarios por la ‌ciudad de Borgomanero, a unos 70 kilómetros ⁠al noroeste de Milán.

Se ⁠ha movilizado a unos 10.001 portadores de la antorcha, que visten uniformes blancos con un dibujo rojo ‍y amarillo que recuerda a la llama olímpica.

Pero el excampeón de esquí de ⁠fondo Silvio Fauner se ‌quejó de que él y otros medallistas olímpicos han sido dejados de lado.

"No se respeta a los campeones. Lo considero un insulto increíble", declaró Fauner en una entrevista concedida el martes ‌al ‌diario deportivo La Gazzetta dello Sport.

"Represento a 10 atletas que han ganado 35 medallas olímpicas (...) No hemos participado en lo más mínimo en ninguna iniciativa de los Juegos ​Olímpicos de Invierno en nuestro país. Ni portadores de la antorcha, ni embajadores, ni ningún papel. Nada", afirmó.

Los organizadores de los Juegos dijeron en un comunicado que Fauner había sido excluido de las tareas de portador de la antorcha porque quienes ocupan ‍cargos políticos están inhabilitados. Fauner es vicealcalde de Sappada, una estación de esquí de los Dolomitas.

Pero el atleta retirado se quejó del doble rasero, señalando que un político local estaba entre los portadores de la ​antorcha en Sicilia.

El ministro italiano de Infraestructura, Matteo Salvini, muy implicado en los preparativos olímpicos, y su ​par de Deportes, Andrea Abodi, anunciaron el miércoles una "reunión urgente" con los organizadores de los ⁠Juegos para abordar la polémica. En un comunicado conjunto, afirmaron que querían arrojar luz "sobre decisiones muy desconcertantes".

Con información de Reuters