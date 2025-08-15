Técnico argentino Cocca regresa al Atlas de México tres años después de lograr bicampeonato

El director técnico argentino Diego Cocca regresó el viernes al Atlas de México, tres años después de lograr el bicampeonato, con la consigna de sacar al club de la crisis de resultados y funcionamiento que atraviesa.

Cocca, de 53 años, dirigió a los "Rojinegros" del Atlas de 2020 a 2022, período en el que fue campeón en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022.

"Los trofeos son el pasado, ahora hay otra realidad, otro plantel y otro desafío que es demostrar que tengo capacidad para transformar equipos como lo hicimos aquella vez, hay que trabajar día a día para poder armar un equipo que sea competitivo. Tenemos mucho por crecer y mejorar", dijo Cocca en su presentación.

"El solo hecho de poder venir a esta institución, a la que quiero y que me ha dado muchísimo me da mucha felicidad. Soy consciente de la realidad futbolística del equipo, pero venimos con el mayor de los compromisos para mejorar, estamos convencidos que con buena gestión y con la energía positiva con la que llega este cuerpo técnico vamos a armar un equipo competitivo y vamos a crecer", agregó.

Cocca sustituye en el banco de Atlas a Gonzalo Pineda, quien el domingo renunció al cargo, un día después de que el club fuera goleado en casa por Pachuca en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

El club se ubica en el décimo lugar del torneo Apertura con cuatro puntos obtenidos tras un triunfo, un empate y dos derrotas.

Además de Atlas, Cocca ha dirigido a la selección de México y de los clubes mexicanos Tigres UANL, Santos Laguna y Tijuana.

Cocca inició su carrera como director técnico en 2007 en la Comisión de Actividades Infantiles, un club de la segunda división del fútbol argentino. También dirigió a Talleres de Córdoba, Godoy Cruz, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Defensa y Justicia, Rosario Central, Huracán y Racing Club, donde ganó el título del torneo Transición 2014.

En Colombia fue director técnico de Millonarios, y en España del Real Valladolid.

Cocca se presentará con Atlas el próximo domingo cuando visite a Querétaro en la quinta jornada del torneo Apertura.

"Yo no soy mago, soy director técnico que vengo a proponer algo, a tratar de convencer a unos jugadores de que realmente creemos en ellos, de que con una buen propuesta futbolística y con un plan de juego podemos competirle al rival que se ponga enfrente. Necesitamos tiempo, trabajo y apoyo", señaló Cocca.

"Ojalá que esta madurez que me han dado estos años desde que no estoy en Atlas pueda aportarla para hacer crecer al equipo. Quiero armar un plantel competitivo, que los jugadores estén felices, que tengan una idea y un modelo de juego y eso nos dará resultados", apuntó.

Con información de Reuters