Mexicano Jimenez dice que dará un paso al costado si no está en condiciones para el Mundial

(.)

CIUDAD DE MÉXICO, 4 nov (Reuters) - El delantero mexicano Raúl Jiménez dijo que se apartará voluntariamente si no está completamente en forma para cuando el seleccionador Gerardo Martino anuncie su equipo para el Mundial que comienza este mes en Qatar.

Jiménez, que sólo ha jugado cuatro partidos esta temporada con el Wolverhampton Wanderers de la Premier League, se estaba recuperando de lesiones de rodilla y en la ingle, pero dijo que el proceso ha sido más lento de lo esperado.

El jugador de 31 años teme no estar listo para el primer partido del Grupo C de la Copa del Mundo contra Polonia el 22 de noviembre, pero no pierde la esperanza.

"Estoy trabajando con balón, separado del grupo, pero ya hago calentamiento con el equipo y puedo hacer varias cosas", dijo Jiménez a ESPN México. "Todavía no estoy listo para competir (...) Físicamente me siento bien, a pesar que van (más de) dos meses desde mi último partido".

"La lista se entrega el 14 (de noviembre). Si para entonces yo mismo no me siento en condiciones, hasta aquí llegué y desearles toda la suerte del mundo", agregó.

La ausencia de Jiménez dejaría a México sin sus dos máximos goleadores en activo, ya que Javier 'Chicharito' Hernández no está incluido en la convocatoria preliminar de Martino.

En caso de que Jiménez no sea seleccionado, su lugar en Qatar podría ser ocupado por el delantero del Feyenoord Santiago Giménez.

El joven de 21 años es el máximo goleador de la Europa League esta temporada, con cuatro goles. Su anotación contra el Lazio en la victoria 1-0 del jueves ayudó al equipo holandés a conseguir un puesto en la fase eliminatoria.

México enfrentará a Irak (9 de noviembre) y Suecia (16 de noviembre) en partidos amistosos en España antes del Mundial. En el Grupo C, también se enfrentará a Argentina y Arabia Saudita.

Con información de Reuters