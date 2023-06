Messi dice que le costó adaptarse tras fichar por PSG y que trato de algunos aficionados fue diferente

Lionel Messi dijo que a él y a su familia les costó adaptarse tras su fichaje por el Paris Saint Germain en 2021, y aseguró que los abucheos que le dirigieron hacia el final de su etapa fue algo que también soportaron sus compañeros Kylian Mbappé y Neymar.

El astro argentino no renovó su contrato con el PSG este mes después de dos años en el club y anunció que se unirá al Inter de Miami de la MLS.

Aunque Messi marcó 32 goles y dio 35 asistencias en sus dos temporadas con el campeón francés, se produjo un distanciamiento con la afición después de que no lograra ayudar a que el equipo superara la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones.

"Mi estadía comenzó con una adaptación muy difícil, más de lo que esperaba, más allá de que tenía gente conocida en el vestuario. Fue difícil la adaptación, el cambio, llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al nuevo club, a la nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad (...) No fue fácil ni para mí, ni para mi familia", declaró a BeIN Sports.

Su recibimiento fue "muy lindo", dijo. "Y luego la gente empezó a tratarme diferente, una parte de la afición del París empezó a tratarme diferente".

"Hubo un quiebre con gran parte de la afición del París, no fue mi intención ni mucho menos, se dio así. Antes había pasado con Mbappé y con Neymar también, es su manera de actuar (...) Me quedo con toda la gente que me respetó, como lo hice yo con toda la gente desde que llegué y nada más, es una anécdota".

Messi, quien ganó dos Ligas y una Supercopa de Francia con el PSG, también fue muy criticado en París luego de ser suspendido por el club tras un viaje no autorizado a Arabia Saudita.

Tras muchas especulaciones en las que se vinculaba a Messi con un regreso al Barcelona, se espera que el campeón del mundo con Argentina debute con Miami el 21 de julio en un partido de Leagues Cup contra el Cruz Azul de México.

Con información de Reuters