El futbolista anunció con dolor su decisión de colgar los botines. (Foto: Lito Pérez Ávila)

El mundo del fútbol lamenta su adiós. Cristian El Ogro Fabbiani anunció su retiro del fútbol. Pese a haber confirmado su continuidad en el Club Social y Deportivo Merlo, donde pareció haber encontrado su lugar en el mundo y donde la hinchada le brindó su cariño a lo largo de los últimos cinco años, el delantero que militaba en la Primera C del fútbol argentino tomó la determinación de ponerle fin a su carrera como deportista profesional.

Llamó la atención la novedad. Nadie esperaba que Fabbiani anuncie su retiro. "Uno se prepara para jugar en Primera. Es el sueño en cada gol en el club de barrio. O en las Inferiores. Más difícil es estar listo para el último día. Hoy quiero anunciar que el jugador se terminó. ME RETIRO. Punto final", fueron las primeras palabras del Ogro en su cuenta oficial de Instagram.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El emotivo adiós del Ogro Fabbiani y los motivos que lo llevaron al retiro

El anuncio de Fabbiani se dio cerca de las dos de la mañana de este miércoles 7 de octubre de 2020. Desde Deportivo Merlo le manifestaron a El Destape que su decisión se trató de una cuestión meramente física. El Ogro no quería dejar el fútbol. No pretendía cortar su camino tras haber vuelto a los entrenamientos con toda la ilusión por lograr el ansiado ascenso a la Primera B Metropolitana con el Charro del oeste. "El aductor y los testículos lo tienen a maltraer", afirmaron desde el club del partido bonaerense de Merlo.

"Desde hace un tiempo arrastra un dolor en la pierna y decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista. De cualquier modo va a seguir colaborando con el club desde otro lugar", agregaron allegados a Fabbiani, quienes recalcaron: "Repasá cuánto estuvo afuera en el torneo por eso. Volvió a entrenar fuerte y decidió no seguir mas".

El deseo de Cristian Fabbiani: el Ogro ahora busca ser entrenador de fútbol

Cristian Fabbiani repasó su vida dedicada al fútbol en un emotivo posteo de Instagram. Allí expresó sus deseos de ser entrenador y explicó cómo es su proyección en vistas al futuro que lo tendrá del otro lado de la línea de cal: "Hace meses que me preparo para ser entrenador. Tengo mi cuerpo técnico con gente de primera en lo profesional y lo humano. Ser buena persona te lleva a ser mejor profesional. Por eso también les quiero decir gracias a todos los amigos que me dio el fútbol, a todos los que me dejaron aprender con reuniones por zoom en los últimos meses".

"Gracias por tanto cariño. Gracias por tanto apoyo a mi familia. A mi vieja y hermanas, a mi mujer, a mis hijos. Les deseo a todos que sean felices. Yo lo fui como jugador profesional de fútbol. Y lo quiero ser en esta etapa que hoy comienzo", sentenció el Ogro Fabbiani. Dejó el fútbol cuando ya no pudo darle más, porque dentro de la cancha lo dejó todo.