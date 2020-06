Carlos Tevez sigue en Boca y donará todo su nuevo contrato a una causa solidaria

No fueron semanas de precisiones en Boca Juniors. Carlos Tevez se mantuvo en silencio sobre la renovación de su contrato, cuya fecha de vencimiento sería este 30 de junio próximo. Sin embargo, el 'Apache' decidió volcarse por el amor hacia los colores y aceptó la oferta de la dirigencia.

El jugador entiende que no son momentos fáciles en materia económica y, de hecho, donará su sueldo a un fin solidario. En diálogo con Radio La Red, 'Carlitos' sentenció: "Sigo en Boca y la verdad que bueno hay que esperar la respuesta de Boca, hay algunos cambios donde seguramente el contrato es hasta diciembre, no es un año, son seis meses, donde creo que es importante que en esta pandemia que estamos pasando y que la gente está sufriendo por falta de trabajo, decidimos con mi familia que el contrato que me ofreció Boca es donarlo a una entidad sin fines de lucro, voy a donar todo mi contrato, o sea contrato y prima, todo, así que me van a tener que prestar ustedes para la nafta para ir a entrenar...".

"En estos días seguramente diremos el nombre para la gente que necesita la vacuna, para las ollas populares. Queremos dejar claro en el contrato dónde va a ir, no quiero nada de plata, no quiero verla, quiero que vaya a dónde la estamos destinando, decidimos que eso es un bien y puede ayudar a muchas familias. Yo quiero jugar seis meses más y ganar la Libertadores", agregó Tevez.

Por otro lado, el campeón del último torneo local manifestó: "Nosotros convivimos con mucha gente de la villa, tengo amigos, otros que hacen ollas populares, y vemos la realidad, es justo, es lo más sano para todos, creo que la gente de Boca se va a sentir identificada porque no sólo Tevez dona, sino que ellos pagan la entrada, pagan el bono, todos vamos a hacer un bien para combatir esta pandemia".

"Ya no se firma más por un año, se firma por seis meses. Entonces vemos, uno no sabe cómo va a volver o cómo va a volver el fútbol, es una incertidumbre para Boca y para mí. Lo más claro y lo más lógico es no atarlo a un año, yo quise por un año y me dijeron que no se podía, que era un año y medio. "Entonces intentemos seis meses", dije. Y donar todo mi contrato estaría bueno y listo, no se habla más de plata, yo en Boca no hablé de plata e hice muchas cosas por Boca. Es justo de parte de Boca: "Vemos cómo está Carlitos", y yo lo mismo, y vemos si me retiro en diciembre, o me voy seis meses a Corinthians o seis meses al West Ham", vaticinó el 'Apache', quien podría dejar el 'Xeneize' a fines de 2020. Pero, por el momento, continuará vistiendo la camiseta que tanto ama.