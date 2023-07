5 millones de dólares: River y la exorbitante propuesta a una figura de la Premier League

River Plate busca refuerzos de jerarquía para la Copa Libertadores y ofreció un contrato exorbitante a un jugador de la Premier League.

River Plate quiere seguir sumando jerarquía a su plantel y va por un jugador que se destacó en Premier League: le ofreció un contrato de cinco millones de dólares y el futbolista contestará la propuesta en las próximas horas. El "Millonario" sabe que también compite con clubes europeos.

River está a horas de poder consagrarse en la Liga Profesional Argentina. Con solo sacar un empate el sábado ante Estudiantes de La Plata, el equipo conducido por Martín Demichelis gritará campeón con dos fechas de anticipación, pero los dirigentes de la institución no descansan y buscan cerrar futbolistas de mucho talento para el segundo semestre, como un mediocampista que viene de jugar en Inglaterra.

El ofrecimiento millonario de River Plate

River viene desde hace semanas tratando de seducir a jugadores surgidos del club y, en las próximas horas, el primero en firmar su vínculo será el defensor Ramiro Funes Mori, quein llegará libre tras su último paso por México. Sin embargo, no es el único con pasado en el club que está buscando repatriar.

Según comentó el periodista Maximiliano Grillo en TNT Sports, el "Millo" viene en charlas con Manuel Lanzini y ya le envió una oferta concreta: 5 millones de dólares por dos años de contrato, con la opción de extender otro más. Es que el talentoso volante quedó libre del West Ham tras ocho temporadas exitosas y aún está libre, por lo que el equipo de Núñez no tendrá que poner dinero por su ficha.

Aunque Enzo Francescoli, Manager deportivo, y los directivos son optimistas en la negociación, saben que la prioridad del futbolista de 30 años es permanecer en Europa y tener una última experiencia allí antes de emprender su regreso hacia Argentina.

River busca a Lanzini y le ofreció un contrato multimillonario.

A pesar de ello, el correr de los días juega a favor del "Millonario", ya que, en caso que no aparezca ninguna oferta por Lanzini, las chances de que acepte la propuesta son mayores. Vale recordad que "Manu" se marchó del club en 2014 hacia Al Jazira de Arabia Saudita por 12 millones de dólares y, casi 10 años después, tiene la posibilidad de retornar en plenitud.

El refuerzo que Demichelis quiere para River rompió el silencio: "No puedo"

Uno de los refuerzos que Martín Demichelis pidió para River Plate rompió el silencio y dejó en claro su postura con respecto a su posible llegada al "Millonario". Mientras tanto, en Núñez se preparan para el duelo ante Estudiantes de La Plata en el que pueden ser campeones y una vez consumado esto se encargarán de las incorporaciones. Claro que, el que no perdió el tiempo y habló fue el propio futbolista que está en la mira de los dirigentes.

El central uruguayo Sebastián Boselli suena cada vez más fuerte en las paredes del Estadio Monumental, pero en las últimas horas se refirió al interés de la "Banda" por él y no se guardó nada. Luego de consagrarse campeón del mundo a nivel Sub 20 con su Seleccionado en nuestro país, el joven zaguero despertó la atención de muchos y "Micho" posó sus ojos en él. Por supuesto, todo dependerá del arreglo al que lleguen entre River y Defensor Sporting en las próximas semanas.

"Tengo que jugar un partido importante con el club del que soy hincha. No puedo distraerme con River", reveló Boselli en diálogo con el medio uruguayo Sport 890 y aclaró cuáles son sus intenciones de cara al futuro inmediato. Lejos de decir que está cerca del "Millonario", el defensor soltó: "Me río por lo que sale de mí en Argentina, cosas que no puedo creer. Le digo a mi padre que no me diga nada hasta que no haya algo concreto".

Mientras tanto, desde la dirigencia están enfocados en Facundo Colidio, quien ya se negó a jugar en Boca Juniors y está a sólo un paso. El joven que la rompió en Tigre todavía pertenece al Inter de Italia y todo quedó en manos de los de Núñez para hacer una oferta que convenza a la mencionada institución. De concretarse, será uno de los primeros refuerzos de Martín Demichelis en este mercado de pases que se sumaría a Ramiro Funes Mori, quien aún no firmó.