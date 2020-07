Sebastián Vignolo y Gerardo Rozín se cruzaron en la televisión de forma inesperada. De hecho, se dispararon con munición gruesa y todo ha quedado registrado por las cámaras. En el afán de discutir sobre si el subcampeonato del mundo en Italia '90 (con Maradona) es comparable con el de Brasil 2014 (con Messi), el 'Pollo' optó por la descalificación de su colega por el solo hecho de hacer un programa en el que "se come al mediodía".

"En ese balcón (de la Casa Rosada, donde fueron recibidos los integrantes del plantel de 1990), vos tenés a los campeones del mundo. Te guste o no, aunque hayan traído un subcampeonato. Vos tenés al mismo técnico que te sacó campeón del mundo. Tenés a Maradona, que transmitía y contagiaba una cosa muy fuerte, que este grupo no logró contagiar", aseguró Rozín en su programa, La peña de Morfi, luego de escuchar al 'Pollo' asegurando que este plantel se compara con aquel liderado por 'Pelusa'.

A su vez, el periodista de Telefé agregó: "Te voy a contar una cosa. Puedo elegir cinco goles emocionantes de aquella selección: el que vimos de Caniggia contra Brasil, los dos contra Inglaterra en el '86, el que nos sacó campeón... Decime, ¿cuál es el gol emocionante de la era Messi? ¿Contra Irán? ".

Horas después, Vignolo optó por desacreditar a Rozín en su emisión diaria por Fox Sports. "Un señor que conduce un programa donde se come al mediodía los domingos, dijo que Messi era un fracasado con la selección", comenzó diciendo.

"Un señor que seguramente debe tener 200 martín fierros, porque debe ser un exitoso en su vida, viendo a ver si la gente quiere la tapa de asado o el vacío, o si la polenta es más que el arroz. Dijo que era un fracasado porque no había ganado", agregó, visiblemente molesto por las palabras de Rozín.

Y Vignolo, fiel a su estilo, terminó por sentenciarlo: "Te soy sincero: no sé si le gusta el fútbol, supongo que no. Una persona que dice que Messi es fracasado, no creo que le guste el fútbol. El fútbol es como el idioma italiano: todo el mundo cree que sabe ".