Durante la emisión de F90 por la pantalla de ESPN, el exfutbolista y panelista Diego Latorre sorprendió a sus compañeros de mesa luego de mostrar su profunda admiración por el presente y las condiciones de Tomás Aranda. La conversación comenzó cuando el conductor Sebastián Vignolo remarcó que el comentarista no suele deslumbrarse con facilidad en el análisis cotidiano del torneo local.

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"Pocas veces Diego elogia jugadores, pero cuando elogia tanto a uno es porque le gusta de verdad. Vos sos un loco por Aranda", planteó Vignolo al darle el pie para que explicara los motivos de su entusiasmo. En el intercambio, del que también formó parte el panelista Sebastián Domínguez, Latorre no dudó en ubicar al futbolista en lo más alto de la consideración deportiva actual.

"A mí es un jugador fascinante, para mí es el mejor jugador del fútbol argentino y de las mejores apariciones que he visto en este fútbol en los últimos, no quiero poner un término, ¿diez años?", sentenció Diego Latorre al inicio de su análisis. Luego, describió al protagonista como "un jugador descollante" que cuenta con una proyección importante para el futuro. No obstante, el panelista advirtió que la evolución de cualquier carrera está atada a múltiples factores ajenos al talento puro: "Depende de un montón de variables porque el fútbol tiene que ver no solo con lo que le sucede al jugador sino también con lo que pasa por percances, imponderables". Ante una acotación en la mesa sobre el entorno del futbolista, Latorre aclaró de inmediato: "Yo creo que el chico con la mamá está bien cuidado. Tiene buen entorno, no hay que hacer esa asociación".

Las cualidades técnicas y los secretos del juego

Al momento de detallar qué aspectos lo cautivan de Aranda dentro del campo, Latorre profundizó en la comprensión táctica y la inventiva individual. "Me parece un chico que tiene talento y talento que lo sabe emplear, que conoce el juego, que conoce los secretos del juego, que engaña, que amaga, que tiene pase gol, que tiene capacidad para improvisar", enumeró el exfutbolista en ESPN.

En esa misma línea, remarcó la imprevisibilidad que genera en cada intervención: "Le das la pelota y no sabés qué va a ocurrir, elimina rivales, tiene ingenio para el último pase". Como único punto a pulir en su desarrollo, señaló: "Quizás le falta agregar un poquito de gol, que seguramente el Vasco o quienes lo tengan en el futuro lo tendrán que terminar de moldear". Para graficar la dimensión de sus actuaciones, Latorre relató una situación cotidiana que compartió en su hogar al repasar jugadas del futbolista. "Mirá, el otro día estaba con mi hijo viendo en casa un resumen en una plataforma de Aranda. Las cosas que ha hecho en seis meses, un año... ¿Cuánto hace que debutó? Y sí, no es nuevito", reflexionó.

Por último, el comentarista lamentó la velocidad con la que la vorágine informativa suele tapar los rendimientos destacados en la competencia cotidiana. "Pasan inadvertidas porque todos los temas se tropiezan y los partidos se van olvidando y van quedando en el archivo. Pero es un jugador que a mí me deslumbra, digo la verdad", concluyó.