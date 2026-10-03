Maxi Salas sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda y deberá ser operado: la recuperación demandará entre nueve y doce meses.

Maxi Salas recibió una noticia que cambia por completo su presente. El delantero, cuyo pase pertenece a River Plate y que actualmente juega a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza, sufrió la ruptura de dos ligamentos de la rodilla y deberá pasar por el quirófano, con una recuperación estimada de entre nueve y doce meses.

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El diagnóstico fue confirmado por Independiente Rivadavia, que informó que el delantero padece una ruptura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral lateral externo de la rodilla izquierda.

La lesión requiere una intervención quirúrgica y lo mantendrá alejado de las canchas durante un período prolongado. De acuerdo con los estudios médicos, el tiempo estimado de recuperación oscila entre nueve y doce meses, por lo que el atacante se perderá lo que resta de 2026 y afrontará buena parte del próximo año en rehabilitación.

La situación representa un duro golpe para un futbolista que había llegado a Mendoza apenas unas semanas atrás, después de cerrar su salida de River Plate.

¿Cómo se lesionó el delantero de Independiente Rivadavia?

La acción que terminó con la lesión ocurrió durante los últimos minutos del empate 1-1 entre Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata. Salas fue a disputar una pelota sobre la línea de fondo y chocó con Renzo Giampaoli. En ese instante, la pierna izquierda del atacante impactó contra la del defensor del Lobo y el futbolista quedó tendido sobre el césped, con evidentes muestras de dolor.

Los médicos ingresaron para atenderlo. Salas intentó reincorporarse, pero rápidamente quedó claro que no podía continuar. Apenas logró caminar y tuvo que abandonar el campo de juego trasladado en un carrito, cuando el encuentro se encontraba en su tramo final. Los estudios posteriores terminaron de confirmar la gravedad del golpe: había compromiso de dos ligamentos y era necesaria una operación.

Salas había llegado a Mendoza después de su salida de River

La historia reciente de Maxi Salas había tenido otro capítulo importante apenas unos meses antes. El delantero llegó a Independiente Rivadavia durante los primeros días de agosto, cedido por River Plate por 12 meses.

El acuerdo contemplaba además una opción de compra por el 50 por ciento de los derechos económicos, valuada en alrededor de tres millones de dólares según los reportes de aquel momento.

Ahora, la lesión modifica por completo ese escenario. De acuerdo con las reglamentaciones mencionadas en el informe, Salas debe continuar percibiendo la remuneración establecida en sus contratos hasta recibir el alta médica, incluso si ese momento llega después de que finalice el préstamo. Por esa razón, el atacante debería permanecer vinculado a Independiente Rivadavia durante su proceso de recuperación.

El paso de Maxi Salas por River Plate

El desembarco de Salas en River había generado expectativas importantes. El club de Núñez había invertido más de nueve millones de dólares para contratarlo desde Racing, donde el delantero había conseguido destacarse y convertirse en uno de los atacantes importantes del fútbol argentino.

Sin embargo, su etapa en el Millonario no terminó de consolidarse. Salas disputó 37 partidos, marcó siete goles y aportó dos asistencias antes de salir cedido a Independiente Rivadavia.

Al momento de dejar Núñez, el propio futbolista había reconocido que atravesaba un momento difícil. “En los últimos dos meses no me sentí jugador”, expresó después de concretar su salida.

La frase resumió una etapa en la que no logró encontrar la continuidad necesaria para mostrar todo su potencial. Ahora, apenas dos meses después de abandonar River, una lesión de extrema gravedad vuelve a poner su carrera frente a un largo camino.

Sus números en Independiente Rivadavia

En Mendoza, Maxi Salas tampoco alcanzó a tener demasiado tiempo para afirmarse. El delantero de 28 años disputó 11 partidos desde su llegada. Fue titular en nueve ocasiones y solamente en dos encuentros permaneció los 90 minutos dentro de la cancha.

Su producción ofensiva quedó en una asistencia y ningún gol. El único pase gol llegó justamente frente a Gimnasia, en la jugada que terminó con el tanto de Juan Elordi.

Su recorrido profesional incluye pasos por All Boys, O'Higgins de Chile, Necaxa de México, Palestino de Chile, Racing y River Plate, antes de llegar a Independiente Rivadavia.

Ahora deberá atravesar la recuperación más extensa de su carrera.

Un golpe para el líder de la Tabla Anual

La lesión de Salas también afecta a Independiente Rivadavia en un momento especialmente importante de su campaña. El equipo dirigido por Alfredo Berti suma 18 puntos en 11 fechas, producto de cinco victorias, tres empates y tres derrotas, y se encuentra entre los cuatro líderes de la Zona B.

Pero el dato que más dimensiona el presente del conjunto mendocino aparece en la Tabla Anual. Independiente Rivadavia es el líder con 52 unidades, por delante de Boca Juniors, que acumula 50, y Vélez, con 48.

La ausencia de Maxi Salas supone así una baja sensible para un equipo que pelea en la parte alta de la temporada. Para el delantero, en cambio, empieza ahora una etapa completamente distinta: una recuperación larga, después de una lesión que llegó poco tiempo después de su salida de River.