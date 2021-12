La sorpresa de Mauricio Pochettino por la actualidad de River y Gallardo: "¿Ahora?"

El entrenador del París Saint Germain se enteró en una entrevista en vivo con el periodista Christian Martin en ESPN.

El entrenador argentino del París Saint Germain, Mauricio Pochettino, atendió a la prensa luego del empate como local de su equipo contra el Niza por la Ligue 1 de Francia. En zona mixta realizó una entrevista con el periodista Christian Martin de ESPN que aprovechó para consultarle cuestiones referidas al fútbol argentino como el campeonato de River y el retiro de Maxi Rodríguez en Newell´s. Lo particular fue la sorpresa que le generó la noticia al técnico. "Bueno no sabía ¿Ahora River Campeón? No sabía que era campeón", dijo con cara de asombro.

La respuesta generó risas que se extendieron cuando el periodista le dijo "estas compenetrado en el París Saint Germain". Luego de eso Pochettino aprovechó para desearle "felicidades a la gente de River, para su presidente y entrenador, dos muy buenos amigos", en referencia a Rodolfo D'Onofrio y Marcelo Gallardo con el que fueron compañeros de Selección Argentina en la época de Marcelo Bielsa como entrenador.

Llama la atención el desconocimiento de Pochettino del título de River porque el Millonario se coronó en un partido que ganó 4 a 0 contra Racing, justamente el equipo del que es hincha el ex defensor. En una entrevista en abril de 2019 cuando era técnico el Tottenham declaró "yo soy hincha desde pequeño de Racing Club de Avellaneda, que ganó el título el mes pasado en Argentina", haciendo mención al campeonato ganado por el equipo dirigido por Eduardo Coudet. Esta vez su labor en PSG le impidió saber sobre el campeonato argentino.

Sin embargo, sí se notaba con conocimiento de la segunda pregunta de Cristian Martin sobre el retiro de Maxi Rodríguez. "Increíble. También le mando un abrazo grande a Maxi, hemos compartido vestuario en el Espanyol. Le mando un beso grande, es gente de Newell´s, de la lepra. Se va un ídolo, un referente", afirmó Poche que ganó dos títulos con el conjunto rojinegro en el principio de la década del 90. El hoy entrenador valoró que Maxi haya llegado como futbolista hasta los 40 años ya que él se retiró a los 34.

El director técnico del París Saint Germain también opinó sobre el empate de su equipo que marcha primero cómodo a 12 unidades del escolta el Olympique de Marsella.. "Nos faltó el gol nada más. Hemos tenido situaciones para ganar. Fuimos superiores a Niza, pero nos ha faltado lo que decanta la balanza en un partido. Es una Liga difícil, competitiva. Enfrentamos a un equipo que no te deja espacios, se meten atrás y tienen jugadores rápidos en transiciones", analizó.