Marcelo Díaz se despidió de Racing con un emotivo video: "Lograron que me enamorara"

Se va uno de los jugadores más queridos por los hinchas de la Academia en el último tiempo.

Está hoy presente en el hincha de Racing como uno de los hombres que les regaló uno de los momentos de mayor felicidad y por eso dolerá su partida. No sólo fue en el último partido ante el "Rojo" con público en el "Cilindro", sino que además, el conjunto entonces dirigido por Sebastián Beccacece se impuso en aquella ocasión por 1 a 0 con gol del chileno Marcelo Díaz a pocos minutos del cierre del encuentro y con 9 jugadores en cancha. Pero antes, logró protagonizar un momento que seguramente será recordado en la historia de los clásicos para la "Academia", el ex referente de la Selección chilena se acercó al banco para comer una banana y seguramente recuperar fuerzas para afrontar los últimos minutos del partido que, ante la falta de compañeros en el campo de juego se les hizo cuesta arriba.

Esta mañana llegó la noticia que muchos no querían escuchar, luego de haber arribado a la institución en el año 2018, Marcelo Díaz no continuará en Racing, y hace instantes, desde el club publicaron un video institucional en donde el chileno escribe una carta y relata momentos inolvidables vividos con dicha camiseta. Comenzó poniendo un punto final a su estadía en el club de Avellaneda: "Dicen que todas las historias tienen un final, y parece que eso es cierto nomás. Hoy me toca contarles que no voy a seguir siendo jugador de Racing".

Además, se refirió a esa pasión que caracteriza a los hinchas de La Academia: "Acá me valoraron de una forma atípica en el fútbol, acá lograron que me enamorara la locura con la que los hinchas viven la pasión por esta camiseta, acá consiguieron que me sintiera feliz", y agregó "me llevo grabado en lo mejor de mi memoria la vuelta olímpica en el Obelisco, la copa que levantamos en Mar del Plata y la alegría de ese clásico inolvidable mediante una banana nos unirá por el resto de nuestras vidas".

Por último, el chileno culminó su sentido mensaje con palabras de despedida no sólo para el club, sino también para su gente: "es momento entonces de soltar ese hasta luego que tanto cuesta anunciar. De buscar nuevos desafíos deportivos para mi carrera y decirles eso que tantas veces les escuché cantar: Racing se metió adentro de mi corazón y nunca va a salir. Hasta luego pueblo racinguista, gracias toda la vida".

El futuro del "Chelo" Díaz ya está definido

Confirmada su salida de Racing, habiendo ganado la Superliga Argentina de la temporada 2018/2019 y el Trofeo de Campeones en 2019, el chileno Díaz continuará su carrera Libertad de Paraguay, el cual significará su octavo club desde su debut profesional en 2011 en la Universidad de Chile.