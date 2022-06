Momento clave para Bielsa: horas para elección que definirá su futuro en Athletic Bilbao

El "Loco" podría volver a ser entrenador del Athletic de Bilbao tras su paso entre 2011-2013.

El regreso de Marcelo Bielsa al fútbol está más cerca de lo que se podía imaginar tras su salida del Leed United. El "Loco", que se toma su tiempo y analiza las opciones al máximo detalle, se encuentra a la expectativa de lo que pueda suceder en uno de los clubes que es amado e idolatrado. El Athletic de Bilbao, institución con la que dejó un gran recuerdo en su paso anterior, tendrá elecciones a presidente este viernes 24 de junio y, en caso de resultar vencedor en las urnas el candidato Iñaki Arechabaleta, el rosarino volverá a calzarse el buzo de los vascos para la próxima temporada.

El sueño de que Bielsa retorne al País Vasco se puso en marcha hace 90 días, lapso de tiempo en el el DT argentino analizó, de manera exhaustiva, al plantel del Bilbao. La carta máxima de Arechabaleta para tomar el poder del equipo "Rojiblanco" recibió mucho aliento desde la novedad: aunque es el tercer candidato en cuestión de apoyos presentados, sus números en las encuestas aumentaron desde comunicó que el exentrenador de la Selección Argentina se haría cargo de la dirección técnica.

Iñaki Arechabaleta durante la presentación a presidente con una imagen de Bielsa detrás.

El flamante nuevo estadio de San Mamés será el lugar donde los socios comenzarán, a partir de la mañana, a depositar sus votos. Aunque el "Loco" cuenta con el cariño popular de la mayoría de los simpatizantes del club de Vizcaya luego de generar un estilo marcado en su primera experiencia entre 2011 y 2013, no la tendrá nada fácil: en la vereda opuesta, en caso de que los otros dos aspirantes Ricardo Barkala o Jon Uriarte consigan la victoria, el entrenador que está postulado es nada más ni nada menos que Ernesto Valverde. El oriundo de Viandar de la Vera, que dirigió a Lionel Messi en el Barcelona, dejó un grato recuerdo en el "Aleti" tras dos ciclos en 2002-2003 y 2007-2013, en el que obtuvo la Supercopa de España en 2015.

El ganador de las elecciones reemplazará a Aitor Elizegi, quien luego de un solo período decidió no presentarse a la reelección. Hay 43.325 habilitados para la votación que se dará entre las 9 y 21, hora local, y quien ontenga la presidencia estará al frente de los próximos cuatro años.

La exposición de 70 minutos de Bielsa sobre el Athletic de Bilbao

Marcela Bielsa durante el video donde dio detalles de su análisis del Bilbao.

A través de un video publicado el lunes 20 de junio, el extrenador de Newells Old Boys y Vélez Sarsfield expuso durante más de una hora lo que analizó del Athletic: "Tras comunicarme el interés, quise hacer las evaluaciones para ver si era la persona adecuada. En marzo y abril fui viendo el equipo, jugaba bien, me gustaba. Entendía que lo mejor para el Athletic era que el entrenador que lo estaba dirigiendo continuara, porque veía que el proyecto no estaba acabado, tenía margen de crecimiento y desarrollo".

En esa intervención, también reconoció que se haría cargo del puesto de DT en caso de que Arechabaleta resulte ganador en los comicios: "La respuesta que me dio Iñaki (Arechabaleta) era que iban a esperar la posición que asumiera Marcelino (ex-DT) y una vez que se decidiera, volveríamos a hablar. Hasta que terminó la Liga, no había tomado una decisión y, tras el posicionamiento de Marcelino, pensé en dar una respuesta positiva”.

Una de las pizarras que mostró Bielsa durante su exposición en un video.

A suz vez, volvió a demostrar su obesión por conocoer cada detalle del equipo y confesó la cantidad de partidos que observó para tener una idea más acabada de lo que se encontraría: " Vi los 45 partidos que jugó el Athletic la temporada pasada. Algunos del Basconia y del equipo Juvenil. Fueron un total de 90 partidos analizados para tomar decisiones en poco tiempo sobre los 40 jugadores".