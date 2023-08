¿Quién es la esposa de Manuel Lanzini?

Descubrí quién es Jennifer Reina, la esposa de Manuel Lanzini. Conocé su historia de amor, de qué trabaja y su papel en la vida del nuevo jugador de River.

En uno de los anuncios más importantes de este mercado de pases en el fútbol argentino, River Plate alegró a sus hinchas con la noticia del regreso de Manuel Lanzini. El volante de 30 años, que viene de ser campeón con el West Ham United de la UEFA Conference League, regresa al club que lo vio nacer futbolísticamente y salir campeón en 2014.

Ante esto, muchos hinchas comenzaron a preguntarse por la vida personal del mediocampista, y en especial por su esposa: Jennifer Reina. Por eso en este artículo te contamos todo sobre ella: quién es, de qué trabaja y cómo está conformada la familia junto a Lanzini.

¿Quién es la esposa de Manuel Lanzini?

Jennifer Reina, la esposa de Manuel Lanzini, nació el 9 de julio de 1993. Apasionada por el mundo de la moda, trabaja como maquilladora y fotógrafa. También es influencer en Instagram, donde tiene mas de 205 mil seguidores y comparte su día a día. Una de las cosas que más le gusta es viajar por todo el mundo, capturando las mejores imágenes para guardar como recuerdo.

Si bien hoy es conocida por ser la pareja del talentoso mediocampista, lo cierto es que su nombre ya resonaba publicamente años atrás. En enero de 2017, ella y su pareja en ese momento, Lucas Leonardi participaron en el concurso "Despedida de solteros" de Telefe, donde las parejas debían permanecer separadas y convivir con desconocidos, con la promesa de una boda y luna de miel como premio. A pesar de ser una de las parejas más queridas por la audiencia, no lograron llegar hasta el final. Tras el programa, continuaron juntos, pero en febrero, Jenni anunció su separación en redes sociales, asegurando que necesitaba "sanar" para amar de nuevo.

Apenas dos meses después de este anuncio, informó a sus seguidores que estaba "enamorada... de este país", compartiendo una foto en Londres. La fotógrafa y maquilladora había viajado al Reino Unido, y según se dijo en ese momento, había aceptado una invitación de Lanzini, lo que la llevó a cruzar el Océano Atlántico.

¿Cuántos hijos tienen Lanzini y Jennifer Reina?

Jennifer Reina y Manu Lanzini volvieron a celebrar su boda este año.

Manu Lanzini y Jennifer llevan 5 años juntos, y su relación ha sido un pilar en la vida del talentoso mediocampista. Se casaron en 2021, en plena pandemia, pero debido a eso este año en su regreso a Argentina decidieron festejar a lo grande con familia y amigos. La noticia de esta celebración coincidió con el anuncio de Lanzini como nuevo refuerzo de River, un regreso triunfal al club donde se coronó campeón en 2014. En enero de 2022, la pareja se convirtió en padres de Valentino, su primer hijo juntos. Vale recordar que el volante "Millonario" ya tenía a Benjamín, su hijo mayor junto a su antigua pareja.

La pareja no es ajena a expresar su amor en las redes sociales. En el cumpleaños de Jennifer, Lanzini escribió: “Feliz cumple amor de mi vida, gracias por ser la mujer, madre y compañera que sos. Gracias por aparecer en mi vida. Te amo mucho”. De hecho, es la actividad de Jennifer en las redes sociales la que le dió a los hinchas de River la intuición de que el jugador se acercaba al club de Núñez. Y es que en medio de los rumores, publicó en su cuenta de Instagram una despedida de Londres: “Qué difíciles son las despedidas, más de un lugar dónde me hizo tan feliz. Conocí al amor de mi vida, nuestras hijas perrunas, un hijo inglés... los fans del West Ham y su amor por Manu. Puedo estar horas escribiendo todo lo que me gusta de Londres”, escribió acompañando al texto de varias fotos.