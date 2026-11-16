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TURISMO CARRETERA

El caliente cruce entre dos pilotos en las series de Río Cuarto del Turismo Carretera: “Te vas a matar”

Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa tuvieron una acalorada discusión después de la última serie de la mañana. Qué pasó.

15 de noviembre, 2026 | 21.02
Turismo Carretera.

La penúltima fecha del Turismo Carretera tuvo un tenso cruce esta mañana en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, donde terminaron de definir los últimos clasificados a la Copa de Oro. No obstante, antes de eso, se disputaron las series para determinar la grilla de partida y fue durante la tercera batería que se dio un tenso encuentro entre Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa, que pasó de las pistas a los boxes.

Ambos pilotos habían salido en el fondo de la última serie de la jornada y tuvieron un episodio que provocó el enojo de Ochoa, quien al término de la carrera fue a buscar a su colega para reclamarle una maniobra. Y es que el joven piloto ya había tenido problemas con Augusto el sábado después de haber roto su Dodge Challenger SRT Hellcat por esquivar al Ford Mustang Mach I de Guri Martínez Competición.

El reclamo no le gustó nada a Carinelli, que le recriminó haber continuado con la bandera amarilla y lo culpó por el incidente que tuvieron este domingo. “Dejate de hinchar las pelotas. Con bandera amarilla seguiste. Está en la cámara de Risatti y en tu cámara, nunca viste la bandera amarilla”, comenzó el piloto de Ford, que, no conforme con eso, le remarcó el peligro que corre por conducir de manera temerosa.

“Te vas a matar y vas a matar a uno, tenés que ser más prudente”, agregó Carinelli antes de apuntar a la madre de su rival, que también estaba presente en el box en medio de la discusión: “Señora, en Posadas le salvé la vida a su hijo. ¿Vos te acordás? ¿Cuándo tenía el auto puesto y tuve que levantar, que te salvaste? ¿No te acordás?”. Todo este intercambio se dio en medio de intentos de evitar que la discusión pase a los puños, por lo que poco a poco fueron alejando a Joaquín del boxes de Ford.

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“Vos no podés correr más, chabón. Dejate de joder. Hoy no tuvo ni la dignidad de dejarme doblar”, le gritó Ochoa a su adversario mientras abandonaba el boxes. A pesar de este fuerte encuentro, el piloto de Dodge se mostró más tranquilo minutos después al dialogar con la prensa: “Fui a hablar con él a ver si se había pasado o tenía algún problema, quizás no era el momento, estábamos los dos calientes. Fui a hablar, no dejó lugar”.

Rossi ganó la final de Río Cuarto.

Confirmados los últimos clasificados a la Copa de Oro

Por la tarde de este domingo, Matías Rossi se quedó con la victoria en Córdoba y, además, se terminaron de definir los clasificados de último minuto a la Copa de Oro, que se definirá en diciembre en La Plata. Estos son Julián Santero, Valentín Aguirre y Marco Dianda, quienes fueron los tres mejores en la clasificación general con 321.5, 273.5 y 273 puntos, respectivamente.

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