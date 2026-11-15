Matías Rossi arrasó en el TC en Córdoba y hay 15 pilotos con chances de ser campeón en la última fecha

Matías Rossi ganó de principio a fin con el Toyota Camry en la carrera del TC en Río Cuarto, Córdoba. El piloto bonaerense de 42 años se llevó la victoria en el Turismo Carretera, que volvió a la mencionada ciudad después de 14 temporadas. Fue el triunfo número 27 en la máxima categoría del automovilismo argentino para el "Misil" de Del Viso, quien le dio la primera alegría a la marca en la vigente campaña luego de 21 finales con sequía.

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Agustín Canapino fue segundo con el Chevrolet Camaro y avanzó mucho en la tabla de posiciones de la Copa de Oro 2026, mientras que Otto Fritzler completó el podio con el Mercedes-Benz. El líder del torneo a apenas una fecha del final se llama Julián Santero, que culminó noveno con el Ford Mustang. El nuevo campeón se definirá en la última fecha el domingo 6 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Las posiciones finales del TC en Río Cuarto 2026: el top 10

Matías Rossi (Toyota Camry). Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). Otto Fritzler (Mercedes-Benz). Jonatan Castellano (Dodge Challenger). Mauricio Lambiris (Ford Mustang). Marcos Landa (Chevrolet Camaro). José Manuel Urcera (Mercedes-Benz). Christian Ledesma (Chevrolet Camaro). Julián Santero (Ford Mustang). Juan Martín Trucco (Dodge Challenger).

Matías Rossi, ganador del TC en Río Cuarto en 2026.

Cuándo es la próxima carrera del TC

La última competencia del 2026 será el domingo 6 de diciembre desde las 13.45 horas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Allí se definirá al campeón. La transmisión en vivo será del canal de aire El Nueve en la televisión argentina, en tanto que el streaming online irá por El Nueve Streams, DGO, Telecentro Play y Flow.

La tabla de la Copa de Oro del TC

Con los tres pilotos que actualmente estarían ingresando mediante el sistema de último minuto, las posiciones están de esta manera:

Julián Santero - Ford: 146 puntos*. Agustín Canapino – Chevrolet: 136 puntos. Otto Fritzler – Mercedes: 124 puntos. Matías Rossi – Toyota: 123 puntos. Mariano Werner – Ford: 114,5 puntos. Jonatan Castellano – Dodge: 110 puntos. Facundo Chapur - Torino: 106 puntos. Mauricio Lambiris – Ford: 103.5 puntos. Christian Ledesma – Chevrolet: 95,5 puntos. Diego Azar - Mercedes: 91.5 puntos*. José Manuel Urcera – Mercedes: 91 puntos. Ignacio Faín – Torino: 89 puntos. Marco Dianda - Dodge: 88 puntos*. Marcos Landa – Chevrolet: 86.5 puntos. Hernán Palazzo – Toyota: 84.5 puntos. Juan Pablo Gianini - Ford: 47.5 puntos.