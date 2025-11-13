El Al Sadd qatarí nombra a Mancini como su nuevo DT

FOTO DE ARCHIVO: El entrenador de Arabia Saudita, Roberto Mancini, observa el partido contra Bahréin por el Grupo C de la tercera ronda de la clasificatoria de Asia a la Copa del Mundo

ters) -El Al Sadd de Qatar dijo el jueves que nombró al ex entrenador del Inter de Milán y de la selección italiana Roberto Mancini como su nuevo DT, con un contrato de dos temporadas y media.

El italiano, de 60 años, vuelve a dirigir más de un año después de dejar su cargo en la selección de Arabia Saudita.

Mancini toma las riendas del equipo que está sexto en la liga qatarí con 14 puntos en nueve partidos, a ocho del líder, el Al Gharafa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Su etapa más exitosa como entrenador se produjo en el Inter. En su primera etapa en el club, entre 2004 y 2008, conquistó tres títulos de la Serie A, dos ediciones de la Copa Italia y dos Supercopas de Italia.

También guió a Italia al título de la Eurocopa 2020 y condujo al Manchester City a la primera Premier League del equipo en la campaña 2011-12.

Con información de Reuters