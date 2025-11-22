Manchester City vs Bayer Leverkusen: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

El juego entre Manchester City y Bayer Leverkusen se disputará el próximo martes 25 de noviembre por la fecha 5 de la Champions, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Bayer Leverkusen

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Manchester City ganó por 4-1 el juego pasado ante Borussia Dortmund. En los últimos 3 partidos disputados se llevó 2 victorias y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Bayer Leverkusen derrotó 1-0 a Benfica. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 10 en su arco.

Horario Manchester City y Bayer Leverkusen, según país