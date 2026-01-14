Mallorca vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

A partir de las 12:15 (hora Argentina) el próximo sábado 17 de enero, Athletic Bilbao visita a Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Liga.

Así llegan Mallorca y Athletic Bilbao

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Rayo Vallecano. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao cayó derrotado 0 a 3 ante Real Madrid. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 8.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (7 PG - 3 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 41 18 13 2 3 20 8 Athletic Bilbao 24 19 7 3 9 -8 17 Mallorca 18 19 4 6 9 -7

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 21: vs Atlético de Madrid: 25 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Sevilla: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 21: vs Sevilla: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Real Sociedad: 1 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Athletic Bilbao, según país