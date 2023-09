El portero de la Lazio arrebata dos puntos al Atlético de Madrid

El guardameta de la Lazio, Ivan Provedel, logró este martes un punto crucial para su equipo en casa en los instantes finales de su partido del Grupo E de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, al marcar de cabeza el gol del empate (1-1).

A los cinco minutos del tiempo añadido, el guardameta, tras adelantarse en un último saque de esquina, remató de cabeza un centro de Luis Alberto en una de las últimas jugadas del partido.

El desenlace del primer enfrentamiento de la historia en la Liga de Campeones entre la Lazio y el Atlético dio al Feyenoord el primer puesto del grupo, gracias a su victoria por 2-0 sobre el Celtic en un partido disputado en simultáneo el martes.

Provedel se convirtió en el primer guardameta que marca en un partido de Liga de Campeones desde que el nigeriano Vincent Enyeama lo lograra con el Hapoel de Tel Aviv hace 13 años y solo es el cuarto en total.

"Es una noche que recordaré toda mi vida", dijo Provedel a UEFA.com. "Estoy contento, sobre todo porque conseguimos empatar un partido que no merecíamos perder. Aún no lo he asimilado; más adelante me daré cuenta de que he marcado en la Liga de Campeones".

"El fútbol es a veces cuestión de momentos y no de rendimiento. Lamento haber tenido que empatar en el último segundo. Espero que el punto nos dé impulso como motivación e ilusión".

El centrocampista Pablo Barrios marcó para el Atlético en el minuto 29 con un remate de primeras desde larga distancia que desvió el defensa Daichi Kamada, confundiendo a Provedel.

La Lazio controló la primera parte del encuentro, durante la cual Mattia Zaccagni desafió al guardameta del Atlético, Jan Oblak, con un potente lanzamiento de falta por encima de la barrera. Sin embargo, el esloveno lo desvió a córner.

El Atlético estuvo a punto de doblar su ventaja tras el descanso, con un disparo de Álvaro Morata al poste, mientras que Provedel realizó varias paradas para mantener a la Lazio en el partido.

Ciro Immobile intentó empatar para el conjunto romano en los primeros minutos de la segunda parte, pero desaprovechó una oportunidad de oro cuando se encontró libre de marca y lanzó el balón directamente a Oblak.

En el tiempo añadido, Oblak acudió al rescate del Atlético al desviar el disparo lejano de Danilo Cataldi junto a la base del poste.

Diego Simeone, entrenador del Atlético, se mostró optimista tras el empate y dijo que se quedó con una buena sensación a pesar del gol en el último minuto.

El argentino, de 53 años, quien jugó en la Lazio cuando ganó por última vez el campeonato italiano en 2000, protagonizó un emotivo regreso al Olímpico, donde una pancarta le recibió con el mensaje: "La Lazio y Roma siempre serán tu casa. Bienvenido de nuevo".

La Lazio viajará a Glasgow para enfrentarse al Celtic el 4 de octubre en la siguiente ronda, mientras que el Atlético recibirá al Feyenoord el mismo día.

Con información de Reuters