Arbeloa pide a la afición del Bernabéu que apoye al Real Madrid tras una semana complicada

Copa del Rey - Octavos de final - Albacete - Real Madrid

El ‍nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dijo que entiende el dolor y la decepción que ‍sienten los aficionados ⁠después de una semana turbulenta, pero les instó a unirse en torno al equipo antes del partido en casa de LaLiga del sábado contra el Levante, amenazado por el descenso.

El Real Madrid sufrió dos reveses consecutivos, primero al perder por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España del domingo, ‌y después al caer eliminado de ⁠la Copa del Rey el ⁠miércoles por 3-2 ante el Albacete, un resultado que también supuso el primer partido de Arbeloa al frente ‍del equipo tras la marcha de Xabi Alonso.

El Real Madrid marcha segundo en LaLiga ⁠con 45 puntos en 19 ‌partidos, cuatro menos que el líder, el Barcelona.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado esté dolido y decepcionado, pero les voy a pedir apoyo a sus jugadores", dijo Arbeloa ‌el viernes. ‌Las grandes hazañas se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Les voy a pedir que estén a nuestro lado, nos apoyen y esperemos que esta temporada ​termine como queremos".

Arbeloa, dos veces ganador de la Liga de Campeones con el club "merengue", dijo que no cambiaría nada de la derrota en Albacete.

"Entiendo que se busquen culpables, pero trabajo para encontrar soluciones. Cuando las cosas no van bien es porque tengo que ayudar mejor ‍a mis jugadores", señaló.

El técnico de 42 años también contó una anécdota que compartió con el vestuario sobre la mentalidad necesaria.

"Tardé muchos años en ganar una Copa de Europa. Yo era campeón del Mundo, de la Euro, ​había ganado mucho", indicó. "Y cuando por fin gané esa Copa de Europa me subí al bus y tenía detrás ​a un compañero que llevaba un año y me dijo: 'vamos a por otra, ¿no?' Le dije al ⁠vestuario: '¿Sabéis quién es? Vuestro capitán (Dani Carvajal)', que ya pensaba en otra. El pasado no importa".

Con información de Reuters