Ancelotti espera que la mejor versión del Real Madrid sea suficiente para vencer al Liverpool

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, espera que su equipo esté en su mejor momento para tener la oportunidad de ganar la final de la Liga de Campeones del sábado contra el Liverpool, pero demostró ser pragmático como para saber que eso podría no ser suficiente.

El Liverpool está invicto desde marzo, sólo ha perdido tres partidos esta temporada y ya ha ganado dos copas locales, aunque se le escapó el título de la Premier League, en una temporada en la que el Madrid se proclamó campeón de la Liga a falta de un mes.

"Creo que estamos en un gran momento. Seguro que vamos a dar lo mejor que tenemos, pero no sé si eso será suficiente para ganar", dijo Ancelotti en una rueda de prensa el viernes.

"Hemos merecido llegar a la final por nuestra calidad. Si no tienes calidad individual, no llegas, aunque con el talento no es suficiente. Hay que juntar el talento de todos y eso hace que el equipo tenga compromiso. Y la historia de este club no ha empujado para llegar a la final (...) Para ganar lo tendremos que merecer, no hay otra", agregó el DT.

Ancelotti dijo que de sus cuatro finales anteriores de la Liga de Campeones como entrenador, que lo llevaron a ser el primer técnico en ganar la Copa de Europa tres veces con dos clubes diferentes, la que no podía olvidar era la derrota del AC Milan en 2005 ante el Liverpool.

Los Reds parecían fuera de combate, pero remontaron tres goles en el descanso y empataron antes de ganar en la tanda de penales.

"Tengo buenos recuerdos de todas (las finales). Es un poco raro, pero la que jugamos mejor, contra el Liverpool en 2005, la perdimos. No voy a decir a los jugadores que jueguen mal para ganar", sostuvo entre risas.

El italiano también podría superar a Bob Paisley y Zinedine Zidane para convertirse en el primer entrenador que gana la Copa de Europa en cuatro ocasiones.

"Es la quinta final y la previa es algo bonito que tienes que disfrutar. Soy feliz por estar en este equipo y ante este partido", remarcó.

Con información de Reuters