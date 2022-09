Ancelotti confía en las posibilidades del Real Madrid para defender el título de la Liga de Campeones

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró el lunes optimista sobre las posibilidades de su equipo de ganar dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones, a pesar de que las casas de apuestas no lo han incluido entre los máximos cuatro favoritos para quedarse con el trofeo.

El Madrid comenzó la nueva temporada con cuatro victorias seguidas en el torneo local tras un año en el que logró el doblete Liga-Champions.

"No me sorprende (no ser gran favorito), lo veo como una buena señal. El año pasado teníamos aún menos opciones en la estadística, este año tenemos un poco más. Como el año pasado, vamos a competir hasta el final. Y espero que sea también en la final", sostuvo el DT en rueda de prensa en Glasgow antes del debut en el Grupo F contra el Celtic.

"En esta competición siempre vamos a ser respetados, porque la historia habla por este club. La empezamos con mucha ilusión, pero no podemos pensar mucho más adelante del grupo", agregó el DT italiano.

La temporada pasada, el Madrid no era considerado favorito en sus series ante Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City, así como en la final ante Liverpool. Sin embargo, acabó ganando la Copa de Europa por decimocuarta vez.

Ancelotti dijo que probablemente rote a su plantilla más a menudo para mantener a los jugadores frescos, ya que los partidos de la Liga de Campeones y de LaLiga sobrecargan el calendario.

El italiano se mostró preocupado por cómo los jugadores afrontarán el apretado calendario una vez que regresen del Mundial de Qatar que arranca el 20 de noviembre.

"Hasta el Mundial no vamos a tener problemas, los jugadores está preparados y también deseando jugar el Mundial con sus selecciones. Pero la duda es cómo volverán los jugadores después del Mundial. A día de hoy no lo podemos saber", señaló.

El Madrid está encuadrado junto al Leipzig, el Shakhtar y el Celtic en el Grupo F de la Liga de Campeones.

Con información de Reuters