¿Lula da Silva va al GP de Brasil en Interlagos? Qué se sabe

El Gran Premio de São Paulo de la Fórmula 1 se disputará este fin de semana en Interlagos y una de las preguntas que comenzó a circular en Brasil es si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará presente en el autódromo para seguir la carrera.

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Hasta este martes 3 de noviembre, la respuesta es concreta: su presencia no está oficialmente confirmada. La agenda del recién reelecto por el PT (Partido de los Trabajadores) está muy cargada, aunque tal vez pueda aparecer a último momento en el emblemático trazado paulista.

Ni la agenda pública de la Presidencia brasileña ni la organización del Gran Premio anunciaron hasta el momento que Lula vaya a participar de la jornada del domingo en el Autódromo José Carlos Pace. La Presidencia de Brasil publica diariamente los compromisos oficiales del mandatario, por lo que una eventual visita todavía podría incorporarse durante los próximos días.

Lula estuvo en San Pablo esta semana

Existe un dato que alimentó las versiones. Lula viajó este martes 3 de noviembre a San Pablo, donde tenía previstos exámenes médicos de rutina en el Hospital Sírio-Libanês.

Sin embargo, la información difundida por el Palacio del Planalto indicaba que su regreso a Brasilia estaba previsto para la mañana del miércoles 4. Es decir, su presencia en la ciudad esta semana no implica que vaya a permanecer allí hasta el Gran Premio.

Además, el mandatario tiene previsto viajar a Turquía el 10 de noviembre para participar de la COP31, dos días después de la carrera brasileña.

Cuándo se corre el GP de Brasil

La actividad oficial de la Fórmula 1 comenzará el viernes 6 de noviembre. La clasificación será el sábado 7 y la carrera principal está programada para el domingo 8 de noviembre a las 17, horario de Argentina y de San Pablo. Serán 71 vueltas al circuito de Interlagos, para completar 305,879 kilómetros.

La ciudad prepara además un operativo especial de transporte, tránsito y seguridad para los tres días del evento. La Guardia Civil Metropolitana anunció un despliegue cercano a los 2.000 agentes y más de 730 vehículos.

Qué autoridades suelen asistir

El Gran Premio de São Paulo es uno de los acontecimientos deportivos internacionales más importantes de Brasil, por lo que habitualmente recibe autoridades nacionales, estaduales y municipales.

En ediciones recientes participaron en actividades oficiales y ceremonias autoridades como el gobernador de San Pablo y el intendente de la ciudad. Eso hace posible una eventual aparición presidencial, pero hasta ahora no existe información pública suficiente para asegurar que Lula vaya a estar en Interlagos.

La confirmación podría llegar sobre la fecha

Existe otro elemento a tener en cuenta. Los compromisos del presidente de Brasil no siempre se publican con varios días de anticipación. La propia Presidencia explica que la agenda oficial se actualiza diariamente. Por eso, la ausencia actual del Gran Premio dentro de su agenda no significa necesariamente que esté descartado.

La situación, entonces, es esta: Lula no está confirmado para el GP de Brasil 2026, pero tampoco existe un anuncio oficial que descarte su asistencia. Habrá que seguir las actualizaciones de la agenda presidencial durante los próximos días para saber si el mandatario finalmente estará el domingo 8 de noviembre en Interlagos para una de las carreras más importantes de la temporada de Fórmula 1.