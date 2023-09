Un referente de los Pumas dijo lo que todos pensaban tras la caída con Inglaterra: "Los invito"

Matías Moroni se refirió al rendimiento de los Pumas ante los ingleses y dejó su opinión de cara al futuro cercano en el Mundial de Francia 2023..

Los Pumas intentan dar vuelta la página tras la dura derrota frente a Inglaterra, en el debut del Mundial de Francia 2023. Matías Moroni, referente del plantel que ingresó en el primer tiempo, dejó un mensaje esperanzador a falta de poco más de 10 días para el segundo encuentro del Grupo D.

La Copa del Mundo no da muchas oportunidades y los jugadores del seleccionado argentino lo tienen claro. La preocupante sensación que dejó la caída ante "La Rosa" en Marsella, obliga al equipo a resetearse cuanto antes, cambiar la actitud y focalizarse en lo que viene, que será Samoa el próximo 22 de septiembre. Sin márgen para otro paso en falso, Moroni, que sabe de momentos complicados con Argentina, prefirió el optimismo para lo que viene.

El mensaje de Moroni para que la gente confíe en los Pumas

Dos días después del partido ante los ingleses, "Tute", que está disputando su tercer Mundial tras el de 2015 y 2019, realizó un posteo en Instagram en donde reflejó su ilusión. "No fue el arranque que preparamos, ni soñamos. Fueron días duros pero necesarios. Pónganle el nombre que quieran pero los invito a subirse !", se lee en la publicación del back de 32 años, junto a una foto de todo el plantel abrazo en pleno campo de juego.

Más allá de compartir su esperanza en redes sociales, el jugador surgido de CUBA acudió este martes a la conferencia de prensa en La Baule y dejó su sensación sobre el choque del pasado sábado: "Mentalmente creo que no estuvimos en el partido. No fue el partido que ni habíamos preparado ni habíamos soñado. No fuimos lo que somos ni lo que queremos ser. Hay que dar vuelta la página, se viene un partido durísimo contra Samoa".

Luego, el jugador de la Premiership dio detalles sobre cómo reaccionó el grupo al impacto de perder con Inglaterra: "Todavía no nos juntamos. Obviamente cada uno tiene sus cosas individuales para ver y también hubo muchas charlas entre nosotros de qué fue lo que pasó, qué fue lo que sentimos".

Si bien el golpe se sintió en el seno del plantel, el exjugador de Jaguares reconoció su creencia en el trabajo que vienen haciendo: "Estoy convencido de la forma en la que trabajamos, de cómo está el equipo. Fue una noche que no nos salió nada, no pudimos contrarrestar el plan de juego de ellos, que se sintieron muy cómodos. Sabíamos el juego de Inglaterra, pero lo llevaron a la perfección. Fueron dos días muy duros, de mucha tristeza, pero también me quedo con la tranquilidad interna de saber que el equipo está bien y esto sigue, quedan tres partidos por delante".

Para finalizar, Moroni también demostró su confianza de cara a lo que se le viene a los Pumas: "Sabemos que Samoa va a ser un rival durísimo y que se ha reforzado muchísimo. Estén tranquilos, creo que el trabajo que teníamos que hacerlo lo hicimos, hay que confiar en el sistema, en el equipo, en el compañero y si cada uno hace lo que tiene que hacer no deberíamos tener problemas".

¿Cuándo juegan Los Pumas contra Samoa?

El partido por la segunda fecha del Grupo D en el Mundial de Rugby 2023 entre Los Pumas y Samoa se llevará a cabo el viernes 22 de septiembre. La hora del encuentro está programada para las 12:45 (hora argentina). Para aquellos que quieran seguir el partido en vivo, la transmisión de la TV estará a cargo de ESPN. El escenario del duelo será el Stade Geoffroy-Guichard, ubicado en Saint-Ettiene.