La polémica estalló a partir de la ausencia de un homenaje por parte de Los Pumas a Diego Maradona, que falleció el pasado miércoles 25 de noviembre. Frente a las críticas por parte de todo el país, el seleccionado argentino de rugby realizó un video en el que su capitán Pablo Matera ofreció disculpas y expresó algunas palabras sobre el significado de Pelusa para el pueblo. Sin embargo, horas después, diferentes usuarios de Twitter tomaron nota de los comentarios discriminatorios y racistas que el mencionado jugador realizó en la red social. Como consecuencia, los paraguayos Óscar y Ángel Romero, más conocidos como "Los hermanos Romero" que juegan en San Lorenzo, salieron al cruce y lo destruyeron: "Lo repudiamos".

Matera es uno de los jugadores de Los Pumas que han quedado en el foco de la polémica. De hecho, la UAR (Unión Argentina de Rugby) emitió un comunicado en el que repudió aquellas publicaciones del capitán. Y más tarde, el propio integrante del seleccionado expresó unas palabras en su cuenta de Instagram, donde pidió disculpas.

"Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo", indicó Pablo Matera.

Pese a que el capitán de Los Pumas pidió perdón, los hermanos Romero -futbolistas de San Lorenzo- hicieron mención a un bochornoso comentario que Matera realizó en Twitter, en 2011: "El odio a los bolivianos, paraguayos, etc, nace de esa mucama a la que una vez que se le cayó un pelo en tu comida".

El descargo de Óscar y Ángel Romero, futbolistas de San Lorenzo, contra el capitán de Los Pumas:

A través de la cuenta de Twitter que comparten, llamada @RomeroTeam_, los hermanos Óscar y Ángel Romero escribieron: "Repudiamos cualquier acto de xenofobia. Respetamos y defendemos la vida y el trabajo de cualquier ser humano aquí y en cualquier parte del mundo. ¡Estamos orgullosos de ser paraguayos! Bandera de Paraguay. No a la xenofobia. No a la discriminación".