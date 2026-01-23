Qué dijo Paul Scholes sobre Lisandro Martínez: el detrás de la pelea en Manchester United

Fuerte cruce entre Lisandro Martínez y Paul Scholes.

Paul Scholes protagonizó un tenso cruce con Lisandro Martínez. El ex futbolista y leyenda del Manchester United realizó un fuerte cuestionamiento al defensor de la Selección Argentina en forma de burla y el jugador salido de Newell´s no tardó en responder. Un cruce en donde también se metió Rio Ferdinand, otra ex estrella de los Red Devils, para defender a "Licha" y reivindicar el nivel y personalidad del hombre de la Selección Argentina.

El "Colorado" fue parte del equipo multicampeón conducido por Sir Alex Ferguson que consiguió conquistar varias Premier League, ser campeón de Europa y colocar durante muchos años al United como uno de los mejores del mundo. Fue compañero de los argentinos Carlos Tevez, Gabriel Heinze y Juan Sebastián Verón, y del uruguayo Diego Forlán. Y ahora es comentarista de televisión, desde donde lanzó sus dardos contra Lisandro.

Cómo se originó el conflicto entre Paul Scholes y Lisandro Martínez

El ex mediocampista de Manchester United fue irónico sobre el físico de Lisandro Martínez en un podcast, en donde consideró que no iba a poder por su estatura física con un delantero del porte de Erling Haaland, el goleador de Manchester City. Todo comenzó en la previa del clásico de Manchester, cuando Scholes ironizó al decir que se podría imaginar a “Haaland anotando y lanzando al defensor de 1,75 metros a la red”.

Lisandro Martínez y Haaland el último clásico.

Luego del encuentro, que terminó en triunfo por 2-0 para el Manchester United, Martínez, quien tuvo una gran actuación para anular al delantero noruego, declaró que Scholes “puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual”. Scholes no se quedó callado y redobló la apuesta: “Intercambié mensajes de Instagram hace un tiempo con Lisandro Martínez. Estaba molesto con algo que dije, le mandé mi número de teléfono, pero no escuché nada más de él”. "Recuerdo que me dijo que perdió todo el respeto que tenía hacia mí… Cuando tenés críticas, tenés que usarlas como combustible, así que creo que tenemos algo de mérito por el partido que jugó contra Manchester City”, finalizó.

La defensa de Rio Ferdinand

El histórico ex defensor de Manchester United salió a bancar a "Licha" Martínez en medio de la contienda y fue muy elogioso con el rendimiento del argentino. "He hablado con Martínez varias veces, por internet y en persona, y es alguien que solo quiere hacerlo bien, ganar y volver al nivel que tenía Manchester United. Me ha invitado a ir al campo de entrenamiento a tomar un café; es un crack. Su forma de jugar refleja mi opinión: es honesto y un buen tipo en el vestuario", expresó el inglés.