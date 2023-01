La muerte que golpea a Lionel Scaloni a un mes de ser campeón del mundo

A poco más de un mes de la consagración en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección, una triste muerte golpea a Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

A poco más de un mes de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022, una triste muerte golpea a Lionel Scaloni. Se trata de Ciro Franceschetti, el joven de 24 años que permanecía internado hacía 45 días a raíz de un choque en la ruta nacional 33 y por el que el DT pidió que recen durante la Copa del Mundo. El siniestro se dio horas antes de un partido importante de la "Albiceleste" en el camino que une Casilda con Pujato, su pueblo natal de la Provincia de Santa Fe.

"Hoy es un día muy triste. Hubo un accidente de coche en el pueblo y, como todos saben, el pueblo es muy pequeño. Y cuando pasa algo de esto estamos muy tristes. Falleció un chico y otro está grave. Rezamos por él", sostuvo Scaloni en la conferencia de prensa brindada una vez que finalizó el duelo ante Países Bajos en cuartos de final en pleno clima de alegría. El entrenador de la "Scaloneta" se conmovió en pleno torneo por el accidente y semanas después se dio el inesperado deceso.

Muchos momentos de aquel cruce ante los neerlandeses quedarán para la historia, pero las palabras del técnico más que cualquier cosa. Es que, en pleno festejo por el pase a semifinales, dejó a todos sin palabras enviando sus condolencias a la familia de uno de los jóvenes que viajaba y pidiendo que oren por Franceschetti. Lamentablemente, lo sucedido este lunes 23 de enero a la madrugada golpeó muy de cerca al hombre que le dio la tercera estrella a la Selección, quien todavía no se expresó al respecto.

Montiel filtró la charla con Scaloni antes del penal vs. Francia

El ex jugador de River Plate contó cuál fue el diálogo que tuvo con Scaloni en el momento que se elegían los pateadores para la tanda de penales. “Lionel Scaloni me preguntó si estaba para patear, porque me vio que estaba llorando. Tenía mucha bronca porque mis compañeros habían hecho un esfuerzo enorme para estar arriba en el marcador y faltando cinco minutos hice el penal que fue el empate de Francia en el final del suplementario”, manifestó Gonzalo Montiel.

Y luego continuó: "Yo le dije que sí, después me preguntó otra vez. Le dije que ‘seguro’ y ahí dio la lista. Nunca me imaginé salir campeón de esa manera, haciendo el penal definitivo. Se me pasaron mil cosas por la cabeza. Pensaba todo el sacrificio que hice de chico, en mi familia... Pero estaba muy tranquilo, tenía el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico. Tuve mi revancha”.