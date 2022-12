Weghorst, el "bobo" según Messi, sigue hablando: "Se aprendió mi nombre"

Wout Weghorst, el de "¿qué mirás, bobo?" de Lionel Messi, volvió a hablar de lo ocurrido entre la Selección Argentina y Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Wout Weghorst quedará en el recuerdo de los hinchas de la Selección Argentina con el ya histórico "¿qué mirás, bobo?" de Lionel Messi apenas terminado el partido de los cuartos de final frente a Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. Lejos de haberse olvidado de aquella picante situación, el delantero de 30 años volvió a referirse a lo sucedido desde Turquía, cuando retomó la actividad oficial tras más de un mes con su club actual.

El atacante regresó a las canchas con la camiseta de Besiktas, en un partido por la Copa nacional, y anotó un gol para la victoria por 4-2 sobre Sanliurfas. El jugador, que le había marcado un doblete a "La Scaloneta" para llevar la definición a la tanda de los penales, se refirió a "La Pulga", con quien al parecer terminó todo mal pese a que son colegas y que no se conocían anteriormente.

Weghorst, el "bobo" según Messi, volvió a hablar de él: "No fue muy claro"

Una vez culminado el encuentro por la Copa de Turquía, el neerlandés fue consultado por aquella situación sucedida en Qatar y recordó: "Para mí, todos son iguales en un partido. Lucho siempre y lo hice en ese partido también...". "Tuvimos algunos momentos con Messi durante el partido, tal vez se sorprendió por eso, pero lo respeto mucho”, puntualizó en una entrevista con la televisión local.

Más allá de la "pica" entre ambos, el futbolista de Países Bajos llenó de elogios al rosarino cuando opinó que "es uno de los mejores de la historia" de este deporte. Acerca del duelo en sí, amplió: "Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él, pero no fue muy claro... Al menos ahora se aprendió mi nombre”.

Weghorst y Messi, una "pica" que nació recién en el Mundial de Qatar.

Qué dijo Weghorst sobre el "bobo" de Messi en el Mundial de Qatar 2022

En el diálogo con los medios de comunicación cuando "La Albiceleste" ya había eliminado a "La Naranja" de la Copa del Mundo, el delantero había expresado en la rueda de prensa: "Yo sólo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo". Con una sonrisa, había completado en ese entonces: "Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”.