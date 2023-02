Un ex Selección Argentina rompió todo: "Messi se va a retirar en Newell´s"

Un exjugador de la Selección Argentina vaticinó que Lionel Messi se va a retirar en Newell´s, en el fútbol argentino. "Eso seguro", se animó a pronosticar.

Un exjugador de la Selección Argentina se animó a pronosticar que Lionel Messi se va a retirar en Newell´s. Incluso, dijo que es "seguro" que el delantero de PSG dirá adiós como profesional en el fútbol argentino y hasta auguró que "no importa" cuánto tiempo puede llegar a pasar hasta que ello se concrete.

El exintegrante de "La Albiceleste" que se atrevió a augurar el futuro de "Leo" en su país natal es nada menos que Germán "Mono" Burgos. El exarquero de 53 años dirigió justamente a "La Lepra" en 15 partidos en 2021 y tiene fe en que el astro al fin vista la camiseta del club del que es hincha, en el que empezó en las divisiones juveniles pero debió marcharse porque no podían pagarle el tratamiento hormonal necesario.

El Mono Burgos se la jugó: "Messi se va a retirar en Newell´s, seguro"

El exportero de River y de Atlético de Madrid, entre otros, fue entrevistado por TyC Sports durante el martes 21 de febrero de 2023 y fue contundente con relación al cierre de la trayectoria profesional de "La Pulga". De hecho, vaticinó: "Va a terminar ahí, seguro, no tengo ninguna duda". Incluso, especuló que "jugará un partido, dos partidos, tres, lo que haga falta...".

Messi, cuando se puso la de Newell´s en Barcelona para recordar a Maradona.

Con relación al sentimiento del ex Barcelona por "La Lepra", Burgos consideró que su compatriota "ama a Newell's, ama a Rosario, y seguramente le va a dedicar a la gente de Newell's algún partido o campeonato, seguro". Al mismo tiempo, supuso que dentro de poco tiempo "va a definir si continúa en la Selección o no".

Messi, sobre la chance de jugar en Newell´s: "Fue un sueño que siempre tuve"

La última vez que el zurdo se refirió a esta cuestión fue a comienzos de noviembre de 2022, pocos días antes del inicio del Mundial de Qatar 2022. En la entrevista con su excompañero Ezequiel Lavezzi y con el periodista Cecilio Flematti para el sitio oficial de Conmebol, el rosarino reconoció al respecto: "Fue un sueño que tuve siempre, desde chiquito, y es algo que siempre lo tengo ahí el poder jugar en el fútbol argentino". Incluso, recordó sus primeras épocas como hincha en el estadio del Parque de la Independiencia: "Desde chico iba a la cancha y yo quería estar ahí, pero hoy no depende de mi".

Ante las repreguntas del "Pocho" y de Flematti, "Leo" se sinceró: "Tengo una familia, depende de muchas cosas... Acabo de tener un cambio muy grande en mi vida, el cual me costó muchísimo, no sólo a mí sino a toda mi familia". Y cerró: "No sé, pasan tantas cosas que no sé qué va a pasar mañana".