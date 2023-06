Quién es el entrenador de Inter Miami, nuevo equipo de Lionel Messi

Con la llegada de Messi al Inter Miami y la dirección de Javier Morales, el equipo espera alcanzar nuevos niveles de éxito y marcar un hito en la historia de la MLS. Los fanáticos del fútbol estarán ansiosos por presenciar el desempeño de Messi en su nueva etapa en el fútbol estadounidense.

El Inter Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS), se prepara para vivir una etapa emocionante con la llegada del ya legendario Lionel Messi y bajo la dirección de su nuevo entrenador, Javier Morales. Con un listado de técnicos de renombre en su historial, Messi ahora se encontrará bajo la tutela de Morales, aunque asume el cargo de manera interina y podría ser reemplazado en el futuro por un entrenador de mayor renombre.

Quién es Javier Morales

En su trayectoria futbolística, Jorge Morales dirigió las juveniles de su club.

Javier Morales es un entrenador argentino de 43 años que se encuentra en su debut como director técnico de un primer equipo. Antes de su nombramiento como interino en el Inter Miami, Morales estuvo a cargo de los juveniles de la academia del club desde 2019 hasta mayo de 2023. También tuvo una breve experiencia como entrenador de los juveniles del Dallas FC entre noviembre de 2018 y febrero de 2019.

Como futbolista, Morales tuvo una carrera destacada que abarcó varios clubes en Argentina, España y Estados Unidos. Comenzó su carrera en el Lanús en 1998 y la concluyó en 2017 con el Dallas FC. En Argentina, también jugó para equipos como Arsenal de Sarandí, Newell's e Instituto. Además, tuvo una experiencia en España con el U.D. Vecindario y su primera incursión en la MLS fue con el Real Salt Lake. Durante su carrera como jugador activo, Morales se consagró campeón de la MLS Cup con el Real Salt Lake en 2009.

La decisión de Messi

Por su parte, Lionel Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, dejará Europa por primera vez en su carrera para unirse al Inter Miami. A sus casi 36 años y con propiedades en la ciudad estadounidense, Messi priorizó su economía y el bienestar de su familia sobre lo deportivo al tomar la decisión de unirse al equipo de la MLS. Además, la proximidad de la Copa América 2023 y el Mundial 2026, que se jugarán en Estados Unidos, también influyeron en su elección.

En una entrevista a los diarios deportivos catalanes Mundo Deportivo y Sport, Messi anunció su decisión de unirse al Inter Miami, afirmando: "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar este camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia". Messi también expresó su deseo de evitar situaciones similares a la que vivió en su salida del Barcelona en 2021, donde su futuro quedó en manos de otros.

Se ha informado que Messi firmará un contrato de tres temporadas con el Inter Miami, con una cláusula de salida al finalizar los dos primeros años, siempre y cuando exista un consenso entre ambas partes. El acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de julio, una vez finalizado su contrato con el Paris Saint-Germain. Además, se especula que Messi podría convertirse en uno de los accionistas del club, sumándose a David Beckham, quien es accionista y uno de los principales impulsores del equipo desde su fundación en 2018.