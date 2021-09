Preocupación por Messi: un nuevo estudio revelará la gravedad de su lesión

Lionel Messi sufrió una lesión en el duelo del PSG ante el Olympique de Lyon y se esperan los resultados de un nuevo estudio para determinar la gravedad.

La preocupación continúa en el entorno de Lionel Messi. La estrella de la Selección Argentina sufrió una contusión ósea en su rodilla izquierda en el encuentro en el que su equipo ganó 2 a 1 ante el Olympique de Lyon. El pasado martes 21 de septiembre una resonancia magnética diagnosticó la mencionada lesión pero dos días después se realizó otro estudio del que se esperan resultados.

Teniendo en cuenta la importancia de "Leo" en su nuevo equipo sin dudas preocupa a Mauricio Pochettino y por supuesto a Lionel Scaloni para la "Albiceleste". Pero principalmente al técnico del conjunto francés que no sabe si contará con él en el partido por la octava fecha de la Ligue 1 ante el Montpellier en el "Parque de los Príncipes" y en el compromiso por Champions League días después.

Nuevamente el capitán argentino pasó por una resonancia magnética con el fin de ver que hay debajo de ese golpe en la rodilla izquierda a través de un estudio por imágenes. Aún no hay resultado pero sin dudas el DT argentino que dirige al Paris Saint Germain tomará los recaudos necesarios para que pueda estar en el duelo ante el Manchester City de Pep Guardiola por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo continental.

De esta manera es el primer traspié de "Leo" en su nuevo equipo. Aunque aún no explotó, se espera que el técnico encuentre el equipo ideal para que pueda romperla como lo hacía en el Barcelona. Tampoco tuvo la mejor experiencia, ya que el propio Mauricio Pochettino lo reemplazó en el duelo ante el Lyon por verlo mal y al jugador no le gustó mucho la decisión.

La razón de Mauricio Pochettino para sacar a Messi

"Nosotros observamos a todos los jugadores y vimos que se estaba chequeando la rodilla y que hizo gestos. Con esa información decidimos cambiarlo", manifestó el DT, quien elogió la actuación de Messi en su debut en el estadio del PSG: "Estábamos contentos con su juego y su rendimiento, hizo una buena primera parte y solo le faltó marcar el gol", destacó el santafesino.

Consultado por la repercusión que tuvo su decisión, el argentino dijo que no le sorprendió y remarcó que su "prioridad" es la salud de sus dirigidos. "Entiendo la situación y la acepto. No me causó ni más ni menos sorpresa. La prioridad es el bien y la salud del jugador. Con la información que teníamos pensamos que lo mejor para Messi, después de 75 minutos, era salir", subrayó.

Y, sobre la reacción de la "Pulga" agregó: "Todos los grandes campeones quieren estar en el campo y eso es entendible. Estoy tranquilo, es normal que sucedan este tipo de cosas".