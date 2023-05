Millones de dólares para tentar a Messi: la oferta gigante desde Arabia Saudita

Lionel Messi es tentado desde Arabia Saudita con una oferta de varios millones de dólares, mientras espera a Barcelona en el mercado de pases. El futuro del crack y el rol del PSG.

Lionel Messi tiene sobre la mesa una oferta impresionante desde Arabia Saudita, con varios millones de dólares para tentarlo para marcharse allí en el próximo mercado de pases. Todo indica que el capitán de la Selección Argentina dejará PSG después de dos temporadas y su futuro es incierto, a punto de cumplir los 36 años.

El vínculo del crack con París Saint-Germain parece terminado: tras haber ganado la Ligue 1 con el gol del delantero, el club publicó un video al respecto en sus redes sociales en el que ni siquiera apareció el rosarino. Además, el jugador apenas realizó un frío posteo luego del título y no asistió a un evento interno para festejar el campeonato.

De acuerdo con la información de los periodistas deportivos Gastón Edul y Verónica Brunati, quienes conocen mucho a "Leo", su prioridad es la vuelta a Barcelona. Sin embargo, el club catalán demoró en presentarle el plan de viabilidad económico a LaLiga para poder fichar jugadores tras el descalabro económico en la institución en los últimos tiempos. "El Blaugrana" deberá reducir como mínimo 200 millones de euros en la masa salarial de cara a la campaña 2023-2024. Para ello, ya evitó dos sueldos altísimos de su plantel: los referentes Sergio Busquets y Jordi Alba, amigos y ex compañeros de Messi, anunciaron que no continuarán en Catalunya.

Messi fue a Arabia Saudita en mayo de 2023 por un evento publicitario.

Ahora, será la Liga española la que decida si el esquema presentado por los "Culés" será válido o no. Si durante la primera semana de junio es aprobado y Lionel encaja en el proyecto, el regreso al club de su vida será casi un hecho. No obstante, hay un dato no menor: el presidente de LaLiga, Javier Tebas, es un "enemigo" eterno de la entidad catalana, por lo que las tratativas en este sentido no serán sencillas.

Entonces, se abren otras ventanas: la oferta de PSG sigue allí, aunque es casi imposible que el argentino siga tras los silbidos y el rechazo de una parte de los ultras parisinos. El interés desde el Inter Miami de David Beckham viene de muchos años, aunque "La Pulga" no tendría contemplado marcharse a Estados Unidos en el corto plazo. Por lo tanto, si no es Barcelona, todas las miradas apuntan hacia Asia.

La impresionante oferta desde Arabia Saudita para Messi

El club que va con todo por el astro albiceleste es Al-Hilal, el archirrival del Al-Sadd de Cristiano Ronaldo. La propuesta inicial por parte del conjunto asiático es de exactamente el triple de lo que cobra "CR7": 600 millones de euros brutos por año. De esta forma, el reciente campeón del mundo con la Selección Argentina pasaría a percibir aproximadamente 50 millones de euros por mes. "Leo" ganaría más de 5.000 pesos argentinos por segundo en Arabia Saudita. Una auténtica locura.