Messi y su emotivo mensaje para cerrar el año: "El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió"

El capitán argentino publicó un emotivo mensaje en sus redes para despedir un año inolvidable.

Lionel Messi publicó en sus redes sociales un mensaje para despedir el año, el cual marcó su vida y la de la gran mayoría de los argentinos. Además, agradeció el apoyo que recibió por parte de sus fanáticos y subrayó la importancia de su familia durante su carrera.

Messi decidió hacer un breve balance del 2022, al que catalogó como "un año que jamás podré olvidar". Además se refirió a la obtención de la copa del mundo como "el sueño que siempre perseguí

por fin se cumplió".

En medio de toda la emoción por haber llegado a lo más alto de su carrera con la camiseta Argentina, el capitán de la Albiceleste optó por poner en relevancia la importancia de su familia en este camino. Así, junto a fotos con su esposa e hijos, también señaló: "Eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí".

En el cierre, dejó un lindo mensaje de cara a lo que viene: "Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023".

Homenajearon a Messi y Di María en el Monumento a la Bandera

Los futbolistas rosarinos Lionel Messi, Ángel Di María y Ángel Correa fueron homenajeados por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, con un espectáculo de mapping celebrado en el Monumento Nacional a la Bandera, a la vera del río Paraná, en la ciudad santafesina de Rosario.

Imágenes de los tres jugadores rosarinos que integraron el plantel del equipo campeón mundial fueron proyectadas anoche en la cara del frente del Monumento, acompañadas por declaraciones de los futbolistas, a la vez que iluminaron también el Patio Cívico.

“Quería agradecer a toda la gente de Rosario por el cariño de siempre, no sólo de ahora, siempre, las veces que me tocó venir unos días recibí muchísimo cariño, y después de esto que conseguimos mucho más”, dijo Messi, proyectado desde la torre del Monumento para los numerosos espectadores presentes, que capturaron el momento en sus teléfonos celulares y cerraron sus palabras con aplausos y una gran ovación.

“Estoy feliz de cómo se vivió todo y de la alegría que pudimos obtener. Un abrazo muy grande a todos, desearles un feliz año nuevo y ojalá que el año que viene sea hermoso para todos. Un beso grande y nos estamos viendo por Rosario”, concluyó el capitán de la selección. oriundo del barrio La Bajada, en el sudeste rosarino.