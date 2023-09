Messi destrozó al PSG con Migue Granados y confirmó un secreto a voces: "Fui el único"

Lionel Messi habló con Migue Granados en una entrevista para el canal Olga y dejó un picante comentario para el PSG por su pasado en el club de la liga francesa.

Lionel Messi lanzó un picante comentario contra el Paris Saint Germain, meses después de su arribo al Inter Miami de Estados Unidos. El astro rosarino dialogó con Migue Granados en su canal de streaming, Olga, y recordó su paso por el club francés, en el cual acumuló dos títulos pero no la pasó nada bien. Ante la consulta del humorista en plena nota, el mejor del planeta no dudó y destrozó al conjunto parisino por un gesto negativo que tuvieron con él.

La "Pulga" gritó campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y, al igual que sus compañeros del elenco nacional esperaba un "mimo" por parte de la institución. Sin embargo, esto no sucedió y la dirigencia no reconoció al exhombre del Barcelona que logró el hecho histórico el pasado 18 de diciembre en Lusail. Por supuesto, Leo no se olvida de esto y fue filoso a la hora de revelar qué es lo que siente al respecto.

"Se dio así, la verdad que no fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo y si tenía que ser... La verdad que re bien con Kylian, con todos, y después era entendible. Estábamos en el lugar donde le habíamos ganado la final y, entre comillas, por nuestra culpa no habían sido campeones de nuevo", sostuvo Lionel sobre su relación con su excompañero que levantó el trofeo en Rusia 2018.

Acto seguido, Lionel soltó el comentario con el que no perdonó al Paris Saint Germain por no reconocerlo. "Fui el único jugador que no tuve el reconocimiento, sí lo hubo para otros jugadores, pero no pasa nada...", aseveró con humildad el diez de la Selección Argentina que disputó 74 partidos con la camiseta del club francés, marcó 32 goles, brindó 34 asistencias y ganó dos títulos.

Hasta las lágrimas: el gesto de Messi y De Paul con las hijas de un rival de la Selección Argentina

Lionel Messi y Rodrigo De Paul tuvieron un emotivo gesto para la familia de un rival de la Selección Argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Los futbolistas de la "Albiceleste" no dudaron y aprovecharon la ocasión para sorprender al jugador una vez finalizado el encuentro en el que se enfrentaron. Si bien la "Pulga" no sumó minutos, sí estuvo en la cancha y luego del cotejo se lució con una nueva demostración de crack acompañado del "Motorcito".

Carlos Lampe es el arquero suplente del seleccionado de Bolivia que el pasado martes 12 de septiembre cayó a manos del elenco nacional por 3 a 0 en La Paz. El exhombre de Boca Juniors estuvo en la cancha y al poco tiempo del pitazo final se encontró con los dos campeones del mundo. Las hijas del guardametas que se desempeña en el Club Bolívar fueron las privilegiadas al recibir el regalo y su padre lo contó en las redes con una foto de las niñas.